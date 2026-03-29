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चंदौली में प्याज की बोरियों में छिपाकर ले जाई जा रही 70 लाख की अवैध शराब बरामद, एक गिरफ्तार

ट्रक से प्याज की बोरियों में छिपाकर ले जाई जा रही 407 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है.

Illegal Liquor Seized
बोरियों में छिपाकर ले जाई जा रही 407 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 5:32 PM IST

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चन्दौली : अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सैयदराजा पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने एक ट्रक से प्याज की बोरियों के बीच छिपाकर ले जाई जा रही 407 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है.

एडिशनल एसपी अनंत चंद्रशेखर ने बताया कि 28 मार्च को मुखबिर की सूचना पर एनएच-19 हाईवे स्थित ग्राम जेठमलपुर तिराहा के पास बैरियर लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी. इसी दौरान चन्दौली की ओर से आ रहे ट्रक को रोककर तलाशी ली गई. प्रारंभिक पूछताछ में चालक ने ट्रक में प्याज लदे होने की बात कही, लेकिन जांच के दौरान प्याज की बोरियों के बीच छिपाकर रखी गई. अवैध शराब की पेटियां बरामद हुईं.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान हरिओम धाकड़ के रूप में हुई है. बरामद शराब में कुल 407 पेटियां शामिल हैं, जिनमें विभिन्न मात्रा की बोतलें थीं. कुल बरामद शराब की मात्रा 3650 लीटर बताई गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 70 लाख रुपये है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना सैयदराजा में आबकारी अधिनियम की धारा 60/63 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है.

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