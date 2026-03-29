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चंदौली में प्याज की बोरियों में छिपाकर ले जाई जा रही 70 लाख की अवैध शराब बरामद, एक गिरफ्तार

चन्दौली : अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सैयदराजा पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने एक ट्रक से प्याज की बोरियों के बीच छिपाकर ले जाई जा रही 407 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है.

एडिशनल एसपी अनंत चंद्रशेखर ने बताया कि 28 मार्च को मुखबिर की सूचना पर एनएच-19 हाईवे स्थित ग्राम जेठमलपुर तिराहा के पास बैरियर लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी. इसी दौरान चन्दौली की ओर से आ रहे ट्रक को रोककर तलाशी ली गई. प्रारंभिक पूछताछ में चालक ने ट्रक में प्याज लदे होने की बात कही, लेकिन जांच के दौरान प्याज की बोरियों के बीच छिपाकर रखी गई. अवैध शराब की पेटियां बरामद हुईं.