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हाय रे करनाल प्रशासन! महीनों से चल रहा था अवैध शराब का ठेका, अधिकारियों को नहीं लगी भनक

ILLEGAL LIQUOR VEND IN KARNAL ( ETV Bharat )

करनाल: ​हरियाणा के करनाल में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. कोहंड-असंध मुख्य मार्ग पर शराब माफिया ने अवैध शराब का ठेका खोल दिया. हद तो तब हो गई, जब बिना किसी लाइसेंस और मंजूरी के ये फर्जी ठेका महीनों तक धड़ल्ले से चलता रहा. जिम्मेदार विभागों को इसकी कानों-कान खबर तक नहीं हुई. बीती रात मुनक थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर इस अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया. एक्साइज विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल: ​हैरानी की बात ये है कि कोहंड-असंध रोड जैसे व्यस्त मार्ग पर महीनों से अवैध रूप से अंग्रेजी शराब और बीयर बेची जा रही थी, लेकिन आबकारी विभाग पूरी तरह बेखबर सोया रहा. स्थानीय पुलिस को भी इसका पता तब चला जब उन्हें किसी मुखबिर से पुख्ता गुप्त सूचना मिली. इस लापरवाही ने क्षेत्र में प्रशासनिक मुस्तैदी और गश्त पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हाय रे करनाल प्रशासन! महीनों से चल रहा था अवैध शराब का ठेका, (ETV Bharat)