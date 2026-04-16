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धनबाद में एंबुलेंस से अवैध शराब की तस्करी का खुलासा, चालक गिरफ्तार

धनबाद पुलिस की गिरफ्त में एंबुलेंस चालक. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: जिले में अवैध शराब तस्करी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एंबुलेंस का इस्तेमाल शराब तस्करी में किया जा रहा था. टुंडी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए इस पूरे खेल का भंडाफोड़ किया है. इसकी पुष्टि टुंडी थाना प्रभारी उमाशंकर ने की है.

टुंडी थाना के सामने वाहनों की जांच में सफलता

थाना प्रभारी ने बताया कि थाना गेट के समीप वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध एंबुलेंस (UP16AT-1910) को रोका. जब पुलिस ने वाहन की तलाशी ली, तो अंदर का नजारा देखकर सभी हैरान रह गए. एंबुलेंस में मरीज या चिकित्सा उपकरण नहीं, बल्कि भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब लदी हुई थी.

जानकारी देते टुंडी थाना प्रभारी उमाशंकर. (वीडियो-ईटीवी भारत)

एंबुलेंस से 33 पेटी शराब बरामद

पुलिस ने एंबुलेंस से कुल 33 पेटी शराब बरामद की है. जिसमें विभिन्न कंपनियों की कुल 885 शराब की बोतलें रखी थी. इस मामले में पुलिस ने एंबुलेंस चालक प्रकाश रवानी को गिरफ्तार कर लिया है. चालक बलियापुर थाना क्षेत्र के कर्माटांड़ का निवासी है.