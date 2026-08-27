पंचकूला में स्पोर्ट्स आइटम की आड़ में अवैध शराब की तस्करी, चंडीगढ़ से पश्चिम बंगाल-असम तक होनी थी सप्लाई
हरियाणा के पंचकूला में स्पोर्ट्स आइटम की आड़ में अवैध शराब की तस्करी का खुलासा हुआ है.
Published : August 27, 2026 at 9:08 PM IST|
Updated : August 27, 2026 at 9:16 PM IST
पंचकूला: शराब तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए पंचकूला में संदिग्ध वाहनों की जांच के लिए जारी अभियान के तहत एंटी नारकोटिक सेल ने गुप्त सूचना पर स्पोर्ट्स आइटम की आड़ में चंडीगढ़ से पश्चिम बंगाल और असम तक ले जाई जा रही करीब 2500 लीटर अवैध शराब बरामद की है. पुलिस ने ट्रक से 268 पेटी चंडीगढ़ मार्का शराब बरामद की, जिसकी बाजारी कीमत करीब 13.5 लाख रुपये आंकी गई है.
नाका लगा की ट्रक की घेराबंदी: एंटी नारकोटिक सेल पंचकूला के इंचार्ज सौरव रावत को 26 अगस्त की रात करीब 11:30 बजे गुप्त सूचना मिली कि ट्रक में अवैध शराब लोड है. सूचना के अनुसार ट्रक को चंडीगढ़ से निकलकर माजरी चौक होते हुए हाईवे के रास्ते आगे जाना था. इस पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई की और घग्घर पार कर कमांडो कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने वाले कट के पास नाकाबंदी कर दी. कुछ समय बाद संदिग्ध ट्रक मौके पर पहुंचा, जिसे पुलिस टीम ने रोक कर चालक का नाम-पता पूछा. ट्रक चालक ने अपना नाम शहजाद आलम निवासी अमरोहा, उत्तर प्रदेश बताया.
आरोपी चालक ने ट्रक से छलांग लगाई: डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक आईपीएस अमरिंदर सिंह ने बताया कि ट्रक को हाईवे से साइड में लगाने के लिए कहा गया और एक पुलिसकर्मी को निगरानी के लिए ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा दिया गया. उसी दौरान चालक ने पुलिस को चकमा देते हुए ट्रक को गुरुद्वारे के पीछे जाने वाली सड़क की तरफ तेज रफ्तार से भगा लिया. साथ बैठे पुलिसकर्मी ने आरोपी चालक को ट्रक रोकने को कहा तो उसने कथित तौर पर पुलिसकर्मी को धक्का दिया और कुछ दूरी पर चलती तेज रफ्तार ट्रक से छलांग लगा दी. नतीजतन, ट्रक बेकाबू होकर बिल्डिंग की ओर जाने लगा लेकिन पुलिसकर्मी ने मुश्किल से ट्रक को साइड में रोककर संभावित हादसा टाल दिया.
छलांग लगाने पर सिर में लगी चोट: पुलिस टीम ने पीछा कर आरोपी ट्रक चालक शहजाद आलम को काबू कर लिया. लेकिन चलते ट्रक से छलांग लगाने से उसके सिर में चोट लग गई थी. पुलिस ने तत्काल उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल सेक्टर-6 पंचकूला पहुंचाया, जहां से उसे चंडीगढ़ सेक्टर-32 स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां फिलहाल वह उपचाराधीन है.
268 पेटी अवैध शराब बरामद: पुलिस को ट्रक की तलाशी में 268 पेटी अवैध शराब मिली. शराब को ट्रक में आगे से पीछे तक स्पोर्ट्स आइटम से ढंककर छिपाया गया था, ताकि बाहर से देखने पर ट्रक में शराब होने का पता न चल सके. शुरुआती जांच में सामने आया कि ट्रक में पहले पंजाब के जालंधर से स्पोर्ट्स का सामान लोड किया गया था और बाद में चंडीगढ़ से अवैध शराब भरी गई. शराब और स्पोर्ट्स सामान को आगे सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल और बारपेटा, असम तक पहुंचाया जाना था. इस संबंध में थाना चंडीमंदिर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 221, 132, 109 और आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.
तस्करी में शामिल अन्य लोगों की तलाश: पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन ने कहा कि पुलिस इस तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है, ताकि पता लग सके कि शराब चंडीगढ़ में कहां से लोड की गई और शराब को पश्चिम बंगाल व असम तक पहुंचाने की योजना में अन्य कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि जिले में अवैध शराब, नशीले पदार्थों और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों की तस्करी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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