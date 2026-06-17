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महासमुंद में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब कारोबारियों में मचा हड़कंप

महासमुंद में आबकारी विभाग ने बुधवार को एक बड़ा एक्शन लिया है. 2 लाख रुपये से ज्यादा की शराब जब्त की है.

Success for the Excise Department in Mahasamund
महासमुंद में आबकारी विभाग को सफलता (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 17, 2026 at 6:02 PM IST

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महासमुंद: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत आबकारी विभाग महासमुंद ने तीन अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की है. जब्त शराब और वाहनों की कुल कीमत 2 लाख 39 हजार 600 रुपये आंकी गई है.

महासमुंद आबकारी विभाग का एक्शन

जिला आबकारी अधिकारी अजय पाण्डेय ने बताया कि कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है. तीन अलग-अलग प्रकरणों में कुल 376 लीटर शराब और दो वाहनों को जब्त किया गया है. एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है. उन्होंने कहा कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

महासमुंद में शराब तस्करी का खुलासा (ETV BHARAT)

⦁ 16 जून 2026 को महासमुंद शहर में कार्रवाई के दौरान एक कार से शराब जब्त की गई. जब्त शराब और वाहन की कुल कीमत 1 लाख 45 हजार 600 रुपये आंकी गई है.

⦁ 17 जून को बागबाहरा क्षेत्र के खुजमुड़ी घाट में आबकारी टीम ने ओडिशा राज्य में बनी महुआ शराब बरामद की. एक बाइक भी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत 44 हजार रुपये आंकी गई है.

⦁ 17 जून को ही कोमाखान क्षेत्र के खम्हार घाट में आबकारी विभाग ने ओडिशा निर्मित महुआ शराब जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत 50 हजार रुपये बताई गई है.

तीनों मामलों में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई है. आबकारी विभाग की इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.

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छत्तीसगढ़ में शराब तस्करी
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