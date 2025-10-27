ETV Bharat / state

पलवल में लाखों रुपये की अवैध शराब बरामद, पंजाब से बिहार ले जा रहा आरोपी चालक गिरफ्तार

पलवल: हरियाणा के पलवल में पुलिस टीम ने हरियाणा-यूपी बॉर्डर पर करमन बॉर्डर के निकट एक हाईवा से करीब 25 लाख रुपये कीमत की अवैध शराब बरामद की है. पुलिस ने मौके पर ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है. आरोपी पंजाब से पलवल-होडल के रास्ते अवैध शराब बिहार ले जा रहा था. होडल थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी पहले भी शराब तस्करी के मामले में महाराष्ट्र जेल जा चुका है.

अवैध शराब की 435 पेटियां बरामद: होडल सीआईए पुलिस टीम द्वारा नशा तस्करी पर की गई इस बड़ी कार्रवाई की गई है. सीआईए इंचार्ज जगमिंद्र ने बताया कि "उन्हें सूचना मिली थी कि अवैध शराब से भरा ट्रक पंजाब से होडल के रास्ते बिहार जा रहा है. पुलिस ने जब होडल उजीना ड्रेन पर गश्त की तो कुछ समय बाद एक हाईवा डंफर (नंबर आरजे 53 जीए 0552) आता दिखाई दिया. पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो डंफर की तलाशी ली गई. लकड़ी की फट्टियों के बीच भारी मात्रा में शराब की 435 पेटियां बरामद की गई. जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई जा रही है."

पंजाब से बिहार ले जाई जा रही थी शराब: पुलिस ने बताया कि "आरोपी चालक चरखी दादरी का रहने वाला नवीन है. आरोपी से दस्तावेज मांगे तो वह कोई साक्ष्य नहीं दिखा पाया. जिसके बाद चालक को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के खिलाफ होडल थाना में अवैध शराब तस्करी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया". वहीं, सूत्रों की मानें तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शराब बांटने के लिए ले जाई जा रही थी. फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और आगामी कार्रवाई जारी है.