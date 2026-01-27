ETV Bharat / state

अमरोहा में अवैध शराब बनाने की भट्ठी का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार, पांच फरार

अमरोहा : हसनपुर कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब बनाने की भट्ठी का भंडाफोड़ किया है. गांव रखेड़ा और लुहारी खादर में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ छापेमारी की. 60 लीटर अवैध कच्ची शराब और 4000 लीटर लहन नष्ट किया गया. मामले में पुलिस ने एक को मौके से गिरफ्तार किया, जबकि पांच आरोपी फरार हो गए.

मंगलवार को हसनपुर कोतवाली पुलिस में गांव रखेड़ा और लुहारी खादर में बड़ी कार्यवाही करते हुए छापेमारी की. छापेमारी के दौरान पुलिस को दोनों गांवों से 60 लीटर अवैध कच्ची शराब, 4000 लीटर लहन, दो गैस सिलेंडर, दो चूल्हे, दो लोहे के ड्रम बरामद हुए.

फरार आरोपियों की तलाश : पुलिस ने शराब और लहन को नष्ट कर दिया. गांव लुहारी खादर निवासी ओमपाल पुत्र खयामा को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. महिपाल पुत्र रोहतास निवासी ग्राम रखेड़ा, रवि पुत्र महिपाल निवासी ग्राम रखेड़ा, शोभा पुत्र लखपत निवासी ग्राम लुहारी खादर, डमरू पुत्र भजन निवासी ग्राम लुहारी खादर, धर्मेंद्र पुत्र धन्नु निवासी ग्राम लुहारी खादर मौके से फरार हो गए. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.