अमरोहा में अवैध शराब बनाने की भट्ठी का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार, पांच फरार

पुलिस ने दो गावों में छापा मारकर 60 लीटर कच्ची शराब और 4000 लीटर लहन बरामद किया. सभी को नष्ट कर दिया गया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; Amroha Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 8:02 PM IST

अमरोहा : हसनपुर कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब बनाने की भट्ठी का भंडाफोड़ किया है. गांव रखेड़ा और लुहारी खादर में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ छापेमारी की. 60 लीटर अवैध कच्ची शराब और 4000 लीटर लहन नष्ट किया गया. मामले में पुलिस ने एक को मौके से गिरफ्तार किया, जबकि पांच आरोपी फरार हो गए.

मंगलवार को हसनपुर कोतवाली पुलिस में गांव रखेड़ा और लुहारी खादर में बड़ी कार्यवाही करते हुए छापेमारी की. छापेमारी के दौरान पुलिस को दोनों गांवों से 60 लीटर अवैध कच्ची शराब, 4000 लीटर लहन, दो गैस सिलेंडर, दो चूल्हे, दो लोहे के ड्रम बरामद हुए.

फरार आरोपियों की तलाश : पुलिस ने शराब और लहन को नष्ट कर दिया. गांव लुहारी खादर निवासी ओमपाल पुत्र खयामा को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. महिपाल पुत्र रोहतास निवासी ग्राम रखेड़ा, रवि पुत्र महिपाल निवासी ग्राम रखेड़ा, शोभा पुत्र लखपत निवासी ग्राम लुहारी खादर, डमरू पुत्र भजन निवासी ग्राम लुहारी खादर, धर्मेंद्र पुत्र धन्नु निवासी ग्राम लुहारी खादर मौके से फरार हो गए. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

लहन और कच्ची शराब किया नष्ट : हसनपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने बताया, आज पुलिस टीम ने गांव रखेड़ा और लुहारी खादर में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है. भारी मात्रा में लहन व कच्ची शराब बरामद की, जिन्हें मौके पर नष्ट कर दिया गया. एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की कार्यवाही की जा रही है.

