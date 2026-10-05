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फरीदाबाद के अनंगपुर के जंगलों में चल रही थी अवैध शराब बनाने की भट्टी, पुलिस ने मारा छापा, सभी आरोपी फरार

फरीदाबाद: जिले के अनंगपुर गांव के जंगलों में कथित तौर पर अवैध शराब बनाने का काम चल रहा था. गुप्त सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच बड़खल, सेक्टर-30 और आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मौके पर छापा मारकर अवैध कारोबार का खुलासा किया.

अवैध शराब में मिलाई जाती है यूरियाः क्राइम ब्रांच बड़खल को सूचना मिली थी कि जंगल में कुछ लोग यूरिया, गुड़ और पेड़ों की छाल सहित अन्य सामानों का इस्तेमाल कर नकली शराब तैयार कर रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई की योजना बनाई और बताए गए स्थान पर पहुंच गई.

कीकर के पत्तों से बनती है नकली शराबः टीम के पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. कार्रवाई के दौरान दो आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए. टीम ने मौके से करीब 800 लीटर तैयार नकली शराब को नष्ट किया. इसके साथ ही शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान और अन्य सामग्री भी जब्त कर ली गई. वहीं इस मामले में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर ने बताया कि "हमें इंफॉर्मर द्वारा सूचना मिली थी कि अनंगपुर के पहाड़ वाले इलाके में अवैध रूप से शराब तैयार की जा रही है, जिसे नकली शराब या किकर ब्रांड शराब कहते हैं. यह कीकर के पत्तों, यूरिया, गुड़ और अन्य दूषित खाद्य पदार्थों को मिलाकर बनाई जाती है."

उत्पाद विभाग के साथ संयुक्त रेडः सूचना मिलने पर एक्साइज इंस्पेक्टर को साथ लेकर एक संयुक्त रेड की गई. जब हमारी टीम यहां पहुंची, तो पुलिस को देखकर दो संदिग्ध लोग भाग गए. मौके पर दो भट्टियां मिलीं, जिनमें से एक भट्टी चालू थी और उससे 4-5 लीटर शराब तैयार हो चुकी थी. इसके अलावा लगभग 800 लीटर लहन भी बरामद हुआ है. आगे की कार्रवाई जारी है.

750 लीटर से ज्यादा लहन बरामद ः मामले में एक्साइज इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि "हमारे पास क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर ने फोन किया था कि सर ऐसे-ऐसे है, कच्ची शराब बनाई जा रही है. सूचना पर मैं और देवेंद्र (एक्साइज इंस्पेक्टर) और प्रीतम (हेड कांस्टेबल) मौके पर पहुंचे और पाया कि भट्टी जली हुई थी. भट्टी में कच्ची शराब बन रही थी और कम से कम 750 लीटर लहन बरामद हुई है और 4-5 लीटर जो पूरी तैयार हो गई थी शराब वह बरामद हुई है.