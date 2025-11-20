मकान में बंकर बना चला रखी थी अवैध शराब फैक्ट्री, 3409 पव्वे सहित अन्य सामान जब्त, आरोपी गिरफ्तार
अवैध शराब फैक्ट्री की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की. इस दौरान पुलिस को मकान में एक बंकर मिला, जहां यह काम हो रहा था.
Published : November 20, 2025 at 7:08 PM IST
कुचामनसिटी: डीडवाना कुचामन जिले में डीडवाना मौलासर पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुवार को एक घर में बनी अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा मारा. इसमें जमीन के नीचे छिपे बंकर से 20 लीटर स्प्रिट, तैयार शराब के कॉर्टन और अन्य सामग्री जब्त की गई. मामले में पुलिस ने घर के मालिक को गिरफ्तार किया है.
जमीन के नीचे छिपा था शराब का अड्डा: डीएसटी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक जीवराज सिंह ने बताया कि तलाशी के दौरान घर में जमीन के नीचे बना एक बंकर मिला. बंकर में स्प्रिट के ड्रम, तैयार शराब के कॉर्टन, खाली पव्वे, ढक्कन, लेबल, पैकिंग मशीन और अन्य सामग्री बरामद हुई. इस दौरान अवैध शराब व अन्य सामान के परिवहन में काम लिए जाने वाले एक वाहन को भी जब्त किया गया. उन्होंने बताया कि इस मामले में मकान मालिक गोपालराम मेघवाल पुत्र भंवरलाल को गिरफ्तार किया गया है.
अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी: पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है. इस कार्रवाई से नकली शराब के कारोबार को बड़ा झटका लगा है. पुलिस विभाग ने चेतावनी दी है कि अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. इस छापेमारी ने गांव में हड़कंप मचा दिया है और लोग अब इस धंधे के पूरे नेटवर्क के खुलासे का इंतजार कर रहे हैं.
ये है बरामदगी: पुलिस कार्रवाई के दौरान अवैध शराब बनाने का सामान बरामद किया गया. इसमें दो अलग-अलग ड्रम में 70 लीटर स्प्रिट बरामद की गई. 71 शराब की पेटियां जब्त की गई, जिसमें 3409 पव्वे थे. इसके अलावा शराब निर्माण और पैकिंग में काम आने वाली सामग्री भी जब्त की गई.