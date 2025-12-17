ETV Bharat / state

धनबाद में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़! मौके पर फरार हुए संचालक

धनबाद में एक अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है. मामले में दो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

मौके पर मौजूद उत्पाद विभाग निरीक्षक और सुरक्षा जवान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 17, 2025 at 11:48 AM IST

धनबाद: एक्साइज विभाग और गिरिडीह जिले की एक्साइज की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर मनियाडीह थाना अंतर्गत जीतपुर बस्ती में अवैध अंग्रेजी शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. छापेमारी टीम ने 12 सौ लीटर स्प्रिट, अलग-अलग ब्रांडो के 175 लीटर अवैध विदेशी शराब, भारी मात्रा में खाली बोतल, स्टिकर, कॉर्क आदि जब्त किया है. इस दौरान संचालक मौके से फरार हो गया.

जानकारी देते उत्पाद विभाग के निरीक्षक (Etv Bharat)

कारोबारियों के खिलाफ दर्ज की गई FIR

एक्साइज विभाग की टीम सभी जब्त सामान को लेकर धनबाद एक्साइज कार्यालय लेकर पहुंची है. उत्पाद निरीक्षक कुमार सत्येंद्र ने बताया कि जब्त शराब का बाजार मूल्य करीब 8 लाख रुपए हैं. अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का संचालन डब्लू मंडल एवं मकान मालिक टीकाराम द्वारा किया जा रहा था. दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. संचालक डब्लू मंडल के खिलाफ पूर्व में भी अवैध शराब बनाने को लेकर कार्रवाई की जा चुकी है. अवैध शराब को आसपास के होटलों और शायद बिहार में भी भेजा जा रहा था.

कुछ दिनों पहले भी हुई थी छापेमारी

उत्पाद विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर नकली अंग्रेजी शराब की अवैध फैक्ट्री का खुलासा कर रही है. निर्मित शराब और कच्ची सामग्री के साथ उपकरण भी बरामद कर रही है. लेकिन कारोबारियों में पुलिस का अब भी कोई खौफ नहीं दिखाई दे रहा है. पिछली बार भी उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था. इस दौरान भी कारोबारी मौके से फरार हो गए थे. इस बार भी उत्पाद विभाग की टीम के हाथ खाली हैं. फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तार नहीं हुई है.

