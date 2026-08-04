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दुर्ग में लाखों की अवैध शराब पर चला पीला पंजा, नष्ट की गई सैकड़ों बोतलें

दुर्ग में लाखों की अवैध शराब पर चला पीला पंजा ( ETV Bharat )

दुर्ग: विभिन्न थाना और चौकी क्षेत्रों में आबकारी अधिनियम के तहत जब्त की गई अवैध शराब का नष्टीकरण किया गया. यह कार्रवाई न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कलेक्टर द्वारा गठित नष्टीकरण समिति की मौजूदगी में संपन्न हुई.

पुलिस ने बताया कि 112 प्रकरणों में जब्त 5480.082 बल्क लीटर शराब नष्ट की गई है. इसकी वर्तमान अनुमानित बाजार कीमत करीब 45 लाख रुपये है.

दुर्ग में लाखों की अवैध शराब पर चला पीला पंजा (ETV Bharat)

एएसपी भोजराज अग्रवाल ने बताया कि लंबे समय से विभिन्न थानों में जब्त शराब रखी हुई थी. इससे थानों में दुर्गंध फैल रही थी. थाने में शिकायत लेकर आने वाले लोगों और पुलिसकर्मियों को भी दुर्गंध की वजह से दिक्कत हो रही थी. इसे देखते हुए न्यायालयीन आदेशों और वैधानिक प्रक्रिया के मुताबिक शराब को नष्ट करने का निर्णय लिया गया.

दुर्ग पुलिस द्वारा जामुल थाना क्षेत्र में 112 प्रकरणों में जब्त शराब नष्ट की गई है. न्यायालयीन आदेश और एक गठित समिति के तहत ये प्रक्रिया संपन्न की गई: भोजराज अग्रवाल, एएसपी

जामुल थाना इलाके में नष्ट की गई शराब

पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य न्यायालयीन आदेशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना, थानों में रखी जब्त सामग्री का सुरक्षित निस्तारण करना और अवैध शराब के दोबारा उपयोग या दुरुपयोग की किसी भी संभावना को पूरी तरह समाप्त करना है.