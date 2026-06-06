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फरीदाबाद में स्कूटी-बाइक पर बिक रही अवैध शराब, वीडियो सामने आने के बाद एक्शन में पुलिस

हरियाणा के फरीदाबाद में स्कूटी और बाइक पर खुलेआम अवैध शराब बिक रही है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच कर रही है.

Illegal liquor being sold on scooters and bikes in Faridabad Police investigating
फरीदाबाद में स्कूटी-बाइक पर बिक रही अवैध शराब (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 6, 2026 at 8:08 PM IST

3 Min Read
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फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद शराब तस्कर अपने तरीके बदलकर इस धंधे को जारी रखे हुए हैं. ताजा मामला फरीदाबाद के सेक्टर-24 क्षेत्र का है, जहां स्कूटी और बाइक पर खुलेआम अवैध शराब बेचने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

स्कूटी-बाइक पर बिक रही शराब : इन वीडियो ने क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. वायरल वीडियो में कुछ लोग स्कूटी के आगे लगे बॉक्स में देसी शराब रखकर बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहीं कुछ अन्य लोग स्कूटी में शराब की बोतलें रखकर ग्राहकों को सप्लाई करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग शराब खरीदने के लिए उनके पास पहुंच रहे हैं और मौके पर ही लेन-देन हो रहा है. सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि वायरल वीडियो में एक महिला भी शराब बेचती हुई दिखाई दे रही है. महिला के हाथ में पैसे भी नजर आ रहे हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो शराब बेचने के बाद ग्राहकों से रुपए ले रही है. वीडियो में कई लोग शराब खरीदते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. कुछ गलियों और कोनों पर खड़े होकर अवैध शराब सस्ते दामों में बेची जाती है. यही कारण है कि शराब खरीदने वाले लोग भी वहां पहुंच जाते हैं. वायरल वीडियो में शराब बेचने और खरीदने का पूरा घटनाक्रम साफ दिखाई दे रहा है.

फरीदाबाद में स्कूटी-बाइक पर बिक रही अवैध शराब (ETV Bharat)

पुलिस ने किया अरेस्ट : इस पूरे मामले पर फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता यशपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 50 देसी शराब के पाव भी बरामद किए गए हैं. उन्होंने बताया कि पुलिस लगातार अवैध शराब और नशा बेचने वालों के खिलाफ अभियान चला रही है और अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने कहा कि अवैध शराब और नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि यदि उनके क्षेत्र में कहीं अवैध शराब या नशे का कारोबार हो रहा है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके.

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