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कानपुर: अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़; 9 लाख में ख़रीदकर 90 लाख में बेचते थे अंग

किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़; अस्पतालों पर केस दर्ज, ऐसे हुआ खुलासा, डोनर-रीसीवर को बनाते थे मरीज.

कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़.
कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 11:46 AM IST

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Updated : March 31, 2026 at 11:53 AM IST

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कानपुर: कमिश्नरेट पुलिस ने कानपुर में अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश किया है. जांच के बाद पुलिस ने कई संस्थानों, हॉस्पिटल्स और उनके कर्ता-धर्ताओं पर केस दर्ज कर लिया है. यह खुलासा किडनी ट्रांसप्लांट की एक शिकायत के बाद किया गया.

ACP कल्याणपुर आशुतोष कुमार ने बताया कि सोमवार देर रात शहर के तीन अस्पतालों प्रिया हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, आहूजा हॉस्पिटल और मेडलाफ अस्पताल में छापेमारी की गई. क्राइम ब्रांच और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की संयुक्त टीम ने इस मामले की जांच की. जांच के बाद कई अस्पताल संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

ACP आशुतोष कुमार ने बताया कि जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उन सभी के विरुद्ध पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं. इनमें डॉ. इंदरजीत सिंह, डॉ. सुरजीत सिंह आहूजा सहित अन्य आरोपी शामिल हैं.

आरोपियों ने एक दलाल के माध्यम से उत्तराखंड निवासी एक युवक की किडनी को 8 से 9 लाख रुपए में खरीदा था. इसके बाद महिला मरीज में वह किडनी ट्रांसप्लांट करते हुए उससे 80-90 लाख रुपए की मोटी रकम वसूली थी.

इस तरह के खेल में शहर के कई अन्य अस्पताल संचालकों के नाम भी सामने आए हैं. यह भी पता चला है कि जो डोनर होते थे और जो रिसीवर हैं, उन्हें अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया जाता था.

डोनर ने एक दलाल शिवम का नाम पुलिस को बताया, जिसने 50 हजार रुपए की रकम फंसा दी थी. रकम न मिलने पर पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से जाकर शिकायत की थी.

इस शिकायत के बाद कमिश्नरेट पुलिस के अफसरों की टीम के सदस्यों ने कानपुर में अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया. खुद पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल इस मामले में मंगलवार दोपहर को कई अन्य जानकारियां देंगे.

कई राज्यों में फैला नेटवर्क: ACP कल्याणपुर आशुतोष कुमार ने बताया कि आरोपियों से जब इस मामले में पूछताछ की गई तो सामने आया कि उन्होंने देश के कई राज्यों में अपना नेटवर्क फैला रखा है.

पहले डोनर की तलाश की जाती थी, फिर जो मरीज किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहता थे, उससे मोटी रकम ऐंठन की योजना बनाई जाती थी. रिसीवर के हामी भरते ही डोनर को बुलाया जाता था.

इसके बाद रिसीवर की किडनी में स्टोन या कोई अन्य बीमारी का पर्चा और फाइलें तैयार कर उसे भर्ती किया जाता था. इसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को पूरा किया जाता था. कानपुर में जिस मामले का खुलासा कमिश्नरेट पुलिस ने किया है, उसमें महिला मरीज की किडनी ट्रांसप्लांट कराई गई.

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Last Updated : March 31, 2026 at 11:53 AM IST

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