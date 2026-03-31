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कानपुर: अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़; 9 लाख में ख़रीदकर 90 लाख में बेचते थे अंग

कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कमिश्नरेट पुलिस ने कानपुर में अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश किया है. जांच के बाद पुलिस ने कई संस्थानों, हॉस्पिटल्स और उनके कर्ता-धर्ताओं पर केस दर्ज कर लिया है. यह खुलासा किडनी ट्रांसप्लांट की एक शिकायत के बाद किया गया.

ACP कल्याणपुर आशुतोष कुमार ने बताया कि सोमवार देर रात शहर के तीन अस्पतालों प्रिया हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, आहूजा हॉस्पिटल और मेडलाफ अस्पताल में छापेमारी की गई. क्राइम ब्रांच और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की संयुक्त टीम ने इस मामले की जांच की. जांच के बाद कई अस्पताल संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

ACP आशुतोष कुमार ने बताया कि जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उन सभी के विरुद्ध पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं. इनमें डॉ. इंदरजीत सिंह, डॉ. सुरजीत सिंह आहूजा सहित अन्य आरोपी शामिल हैं.

आरोपियों ने एक दलाल के माध्यम से उत्तराखंड निवासी एक युवक की किडनी को 8 से 9 लाख रुपए में खरीदा था. इसके बाद महिला मरीज में वह किडनी ट्रांसप्लांट करते हुए उससे 80-90 लाख रुपए की मोटी रकम वसूली थी.

इस तरह के खेल में शहर के कई अन्य अस्पताल संचालकों के नाम भी सामने आए हैं. यह भी पता चला है कि जो डोनर होते थे और जो रिसीवर हैं, उन्हें अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया जाता था.

डोनर ने एक दलाल शिवम का नाम पुलिस को बताया, जिसने 50 हजार रुपए की रकम फंसा दी थी. रकम न मिलने पर पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से जाकर शिकायत की थी.