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एमसीबी में अवैध कबाड़ जब्त, पांच आरोपी गिरफ्तार, कोल माइंस एरिया से की थी लोडिंग

एमसीबी :झगड़ाखांड थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध कबाड़ के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कबाड़ से लदा एक पिकअप वाहन पकड़ लिया. इस दौरान पुलिस ने अवैध कबाड़ के साथ पांच आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है.पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में अवैध कबाड़ कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.

मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई

झगड़ाखांड पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हल्दीबाड़ी खदान क्षेत्र से चोरी किया गया लोहे का कबाड़ पिकअप वाहन में लादकर मनेन्द्रगढ़ शहर की ओर ले जाया जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर घेराबंदी कर संदिग्ध पिकअप वाहन को रोककर जांच की.जांच के दौरान पिकअप वाहन में बड़ी मात्रा में लोहे का कबाड़ लदा हुआ मिला, जिसके संबंध में वाहन में सवार लोग कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके.

एमसीबी में अवैध कबाड़ जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पांच आरोपियों की हुई गिरफ्तारी