ETV Bharat / state

बस्तर में आयरन ओर का काला खेल, एक ट्रक पकड़ा, तीन फरार

बस्तर में आयरन ओर के अवैध परिवहन का बड़ा खुलासा हुआ है. बिना वैध दस्तावेज लौह अयस्क का परिवहन किया जा रहा है.

ILLEGAL IRON ORE
बस्तर आयरन ओर का अवैध कारोबार (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 25, 2026 at 9:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जगदलपुर: बस्तर में आयरन ओर के अवैध कारोबार और ओवरलोडिंग का बड़ा मामला सामने आया है. बस्तर परिवहन संघ ने खुद मोर्चा संभालते हुए संदिग्ध गाड़ियों का पीछा किया. जिसमें एक ट्रक पकड़ लिया गया. जबकि तीन गाड़ियां मौके से फरार होने में सफल रहीं. आरोप है कि बिना वैध दस्तावेज लौह अयस्क का परिवहन किया जा रहा था. मामले के खुलासे के बाद खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.

अवैध परिवहन के कारण नियमित सप्लाई प्रभावित होने का आरोप

बस्तर परिवहन संघ के उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह ने दावा किया कि पिछले कई दिनों से अवैध परिवहन की शिकायतें मिल रही थीं. ओवरलोड गाड़ियों के चलते नियमित सप्लाई प्रभावित हो रही थी और वैध ट्रांसपोर्टरों को नुकसान उठाना पड़ रहा था. शिकायतों के बाद संघ के सदस्यों ने निगरानी की और चार संदिग्ध गाड़ियों को चिन्हित किया. पीछा करने पर एक वाहन पकड़ा गया. जबकि तीन ट्रक निकल गए.

बस्तर में आयरन ओर का अवैध परिवहन (ETV Bharat Chhattisgarh)

पकड़ी गई गाड़ी रायपुर रेलवे साइडिंग से माल लेकर आई थी और जिस निजी परिसर में वाहन मिला. वहां अवैध भंडारण की भी आशंका है. मामले की लिखित शिकायत प्रशासन और खनिज विभाग को सौंप दी गई है-महेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष, बस्तर परिवहन संघ

खनिज विभाग ने शुरू की जांच

खनिज विभाग के अधिकारी शिखर चेरपा ने कहा है कि वाहन के दस्तावेज, मालिकाना हक, माल के स्रोत और भंडारण से जुड़े सभी रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे. यदि वैध दस्तावेज पेश नहीं किए गए तो संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी. फरार तीन गाड़ियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है.

illegal Iron ore trade in Bastar
आयरन ओर का अवैध परिवहन (ETV Bharat Chhattisgarh)
ISRO की सैटेलाइट से खुला जंगल घोटाला, उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में 1 लाख पेड़ काट 106 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा
तांदुला नदी का वैज्ञानिक पुनरुद्धार, बालोद जिला प्रशासन और आईआईटी भिलाई के बीच MoU
बुरकापाल में शहादत से शांति तक का सफर, शहीद जवानों को दी गई सलामी, याद में बनाया स्मारक

TAGGED:

JAGDALPUR IRON CHORI
आयरन ओर का अवैध कारोबार
बस्तर अवैध परिवहन
BASTAR ILLEGAL TRANSPORT
ILLEGAL IRON ORE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.