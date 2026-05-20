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हरियाणा में अवैध इंडस्ट्रियल एरिया होंगे नियमित, सरकार ने तय किए नए नियम, हजारों उद्योगों को राहत

सरकार ने तय किए नए नियम ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: हरियाणा सरकार ने राज्य के अनधिकृत औद्योगिक क्षेत्रों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट बैठक में ऐसे इंडस्ट्रियल इलाकों को नियमित करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है, जहां लंबे समय से बिना आधिकारिक अनुमति के फैक्ट्रियां और औद्योगिक इकाइयां संचालित हो रही हैं. सरकार के इस निर्णय से हजारों छोटे और मध्यम उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद है. उद्योग जगत का मानना है कि इससे प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी और निवेश का माहौल बेहतर होगा. कानून में संशोधन कर लागू होगी व्यवस्था: सरकार ने हरियाणा मैनेजमेंट ऑफ सिविक अमेनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंट एरिया आउटसाइड म्यूनिसिपल एरिया (स्पेशल प्रोविजंस) संशोधन अधिनियम के तहत यह नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है. अब तक यह कानून मुख्य रूप से रिहायशी क्षेत्रों तक सीमित था, लेकिन संशोधन के बाद औद्योगिक क्षेत्रों को भी इसके दायरे में शामिल कर लिया गया है. सरकार का कहना है कि इससे लंबे समय से कानूनी अड़चनों में फंसे उद्योगों को स्थायित्व मिलेगा. हरियाणा में अवैध इंडस्ट्रियल एरिया होंगे नियमित (ETV Bharat) बजट सत्र में किया गया था वादा: मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट सत्र के दौरान उद्योगपतियों ने अनधिकृत इंडस्ट्रियल क्लस्टरों को नियमित करने की मांग उठाई थी. सरकार ने उसी समय इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिया था. अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस योजना को अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू होगी. सरकार का मानना है कि इससे उद्योगों को कानूनी पहचान मिलने के साथ प्रदेश के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी. नियमितीकरण के लिए तय की गई शर्तें: सरकार ने इस नीति के लिए कुछ महत्वपूर्ण मानदंड भी तय किए हैं. केवल वही औद्योगिक क्षेत्र नियमित किए जाएंगे जो कम से कम 10 एकड़ के निरंतर क्षेत्र में फैले हों. इसके अलावा उस क्षेत्र में कम से कम 50 सक्रिय औद्योगिक इकाइयों का होना अनिवार्य रहेगा. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल वही निर्माण इस योजना का लाभ ले सकेंगे जो निर्धारित कट-ऑफ तारीख से पहले बने हों. बाद में विकसित हुए अवैध निर्माणों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा.