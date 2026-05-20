हरियाणा में अवैध इंडस्ट्रियल एरिया होंगे नियमित, सरकार ने तय किए नए नियम, हजारों उद्योगों को राहत
हरियाणा सरकार अवैध औद्योगिक क्षेत्रों को नियमित करेगी, जिससे उद्योगों को कानूनी मान्यता मिलेगी.
Published : May 20, 2026 at 11:20 AM IST
फरीदाबाद: हरियाणा सरकार ने राज्य के अनधिकृत औद्योगिक क्षेत्रों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट बैठक में ऐसे इंडस्ट्रियल इलाकों को नियमित करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है, जहां लंबे समय से बिना आधिकारिक अनुमति के फैक्ट्रियां और औद्योगिक इकाइयां संचालित हो रही हैं. सरकार के इस निर्णय से हजारों छोटे और मध्यम उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद है. उद्योग जगत का मानना है कि इससे प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी और निवेश का माहौल बेहतर होगा.
कानून में संशोधन कर लागू होगी व्यवस्था: सरकार ने हरियाणा मैनेजमेंट ऑफ सिविक अमेनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंट एरिया आउटसाइड म्यूनिसिपल एरिया (स्पेशल प्रोविजंस) संशोधन अधिनियम के तहत यह नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है. अब तक यह कानून मुख्य रूप से रिहायशी क्षेत्रों तक सीमित था, लेकिन संशोधन के बाद औद्योगिक क्षेत्रों को भी इसके दायरे में शामिल कर लिया गया है. सरकार का कहना है कि इससे लंबे समय से कानूनी अड़चनों में फंसे उद्योगों को स्थायित्व मिलेगा.
बजट सत्र में किया गया था वादा: मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट सत्र के दौरान उद्योगपतियों ने अनधिकृत इंडस्ट्रियल क्लस्टरों को नियमित करने की मांग उठाई थी. सरकार ने उसी समय इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिया था. अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस योजना को अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू होगी. सरकार का मानना है कि इससे उद्योगों को कानूनी पहचान मिलने के साथ प्रदेश के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी.
नियमितीकरण के लिए तय की गई शर्तें: सरकार ने इस नीति के लिए कुछ महत्वपूर्ण मानदंड भी तय किए हैं. केवल वही औद्योगिक क्षेत्र नियमित किए जाएंगे जो कम से कम 10 एकड़ के निरंतर क्षेत्र में फैले हों. इसके अलावा उस क्षेत्र में कम से कम 50 सक्रिय औद्योगिक इकाइयों का होना अनिवार्य रहेगा. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल वही निर्माण इस योजना का लाभ ले सकेंगे जो निर्धारित कट-ऑफ तारीख से पहले बने हों. बाद में विकसित हुए अवैध निर्माणों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा.
फरीदाबाद के कई इलाके होंगे प्रभावित: फरीदाबाद में कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग लंबे समय से संचालित हो रहे हैं. इनमें नवीन नगर, सुरूरपुर, सेक्टर-58 और सेक्टर-56 के आसपास की कॉलोनियां, मेवला महाराजपुर, आईएमटी फरीदाबाद से सटी कॉलोनियां, धीरज नगर समेत कई इलाके शामिल हैं. इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां बिना वैध औद्योगिक दर्जे के काम कर रही हैं. नई नीति लागू होने के बाद इन इलाकों को कानूनी मान्यता मिलने की संभावना बढ़ गई है.
उद्योग संगठनों ने फैसले का किया स्वागत: डीएलएफ इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान राम अग्रवाल ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि, "इससे छोटे उद्योगों को नई गति मिलेगी. अवैध कॉलोनियों में चल रही कई इकाइयों को हमेशा कार्रवाई का डर बना रहता था. अब उद्योगपतियों को राहत मिलने की उम्मीद है. फरीदाबाद में दर्जनभर से ज्यादा ऐसे क्षेत्र हैं जहां उद्योग संचालित हो रहे हैं और इस नीति से सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा."
विकास और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा: आईएमटी इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान हेमंत शर्मा ने कहा कि, "सरकार का यह निर्णय उद्योगपतियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. किसी भी जिले और शहर के विकास में उद्योगों की अहम भूमिका होती है. अब इन क्षेत्रों को नियमित करने से उद्योगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और औद्योगिक कॉलोनियों का व्यवस्थित विकास हो सकेगा. इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश के आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी."
ऑनलाइन पोर्टल से होगी पारदर्शी प्रक्रिया: सरकार ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने का फैसला भी लिया है. इस पोर्टल के माध्यम से उद्योगपति या संबंधित एसोसिएशन सीधे आवेदन कर सकेंगे. इससे अधिकारियों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी और प्रक्रिया डिजिटल होने से भ्रष्टाचार तथा देरी जैसी समस्याओं पर नियंत्रण लगने की उम्मीद है. नई नीति लागू होने के बाद उद्योगों को बिजली कनेक्शन, बैंक ऋण और पर्यावरण स्वीकृति जैसी सुविधाएं लेने में भी आसानी होगी.
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