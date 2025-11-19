कोंडागांव में वन भूमि पर अवैध हॉट मिक्स प्लांट का संचालन, कांग्रेस ने वन मंत्री से की कड़ी कार्रवाई की मांग
नोटिस भेजने के बाद भी इस प्लांट का संचालन धड़ल्ले से जारी है.
Published : November 19, 2025 at 7:41 PM IST
कोंडागांव: जिला मुख्यालय के चिखलपुटी बस स्टैंड के पीछे एक हॉट मिक्स प्लांट विवाद के केंद्र में है. जानकारी के अनुसार यह प्लांट मई 2025 में बिना पर्यावरण विभाग और वन विभाग की अनुमति के स्थापित किया गया था. आरोप है कि, रितेश अग्रवाल एंड कंपनी की ओर से PF 447 वन क्षेत्र में इसे स्थापित किया गया है.
नोटिस के बाद भी खुलेआम चल रहा प्लांट: वन विभाग ने 22 मई 2025 को ठेकेदार को 10 दिनों के भीतर प्लांट हटाने का नोटिस जारी किया था. दहीकोंगा परिक्षेत्र अधिकारी से जारी नोटिस के जवाब में कंपनी ने 25 जून 2025 को पत्र लिखकर स्वीकार भी किया था कि प्लांट वनाधिकार मान्यता पत्र प्राप्त भूमि पर स्थापित किया गया है. उसे 26 जून तक बंद कर हटाया जाएगा. रितेश अग्रवाल एंड कंपनी ने 24 जून 2025 को प्लांट बंद करने की जानकारी भी भेजी थी, लेकिन इसके बावजूद अभी भी प्लांट का संचालन खुलेआम जारी है.
लोगों में भी आक्रोश: इस पर स्थानीय नागरिकों और पर्यावरणविदों में भारी आक्रोश है. उनका कहना है कि आम लोगों द्वारा नियम उल्लंघन होने पर तत्काल कार्रवाई की जाती है, लेकिन रसूखदार ठेकेदारों को संरक्षण देकर वन भूमि में अवैध गतिविधियां जारी रहने दी जा रही हैं. प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई ठंडी बस्ते में डाल दी जाती है.
कांग्रेस ने सरकार को घेरा: कांग्रेस जिला महामंत्री रितेश पटेल ने इस मुद्दे पर वन मंत्री केदार कश्यप को घेरा है. उन्होंने कहा कि हाल ही में कोंडागांव दौरे के दौरान मीडिया ने मंत्री से अवैध डामर प्लांट पर कार्रवाई को लेकर सवाल किया था, जिस पर मंत्री ने आपसी सहमति से प्लांट लगाने की बात कही. रितेश पटेल ने सवाल उठाया कि क्या यह सहमति वन क्षेत्र में अवैध प्लांट संचालन के लिए दी गई है?
कांग्रेस विकास विरोधी नहीं है, बायपास सड़क के लिए मिक्स प्लांट आवश्यक है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे कार्य स्वीकार्य नहीं हैं.- रितेश पटेल, जिला महामंत्री कांग्रेस कोंडागांव
स्थानीय नागरिकों और पर्यावरणविदों ने पहले भी जनदर्शन में कलेक्टर से अवैध प्लांट हटाने की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. उलटा, बंद करने के आश्वासन के बाद भी कंपनी ने प्लांट का संचालन फिर से शुरू कर दिया है.