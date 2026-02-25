ETV Bharat / state

खेत में बिछाए अवैध तार से लगा करंट, युवक की मौके पर मौत, बचाने गया साथी भी घायल

MCB जिले के भरतपुर में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है. तार अवैध तरीके से लगाया गया था.

ILLEGAL HIGH VOLTAGE WIRE
MCB जिले के भरतपुर में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 25, 2026 at 7:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले के कोटाडोल थाना क्षेत्र के खमरौध गांव में यह दर्दनाक हादसा हुआ. 37 वर्षीय नंदलाल पंडो की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे साथी राजेश पंडो भी करंट की चपेट में आकर घायल हो गए. घायल राजेश का इलाज जनकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है.

मछली पकड़ने के दौरान हादसा

37 वर्षीय नंदलाल पंडो सुबह मछली पकड़ने गए थे. शाम को लौटते समय वे परेवाडोल जंगल के पास एक खेत के किनारे पहुंचे. खेत में बिछाए गए अवैध 11,000 वोल्ट के तार में उनके पैर फंस गए. तार में फंसते ही तेज करंट उनके शरीर में दौड़ गया. नंदलाल को सिर और हाथ में गंभीर झटका लगा और घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई.

खेत में बिछाए अवैध तार से लगा करंट, युवक मौके पर मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

साथी की चोट

साथ में मौजूद राजेश पंडो ने नंदलाल को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे भी करंट की चपेट में आ गए. उन्हें तुरंत जनकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

illegal high voltage wire
कोटाडोल थाना पुलिस जांच कर रही है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तार क्यों बिछाया गया?

प्रारंभिक जांच में पता चला कि खेत में यह तार जंगली जानवरों को फंसाने या मारने के लिए अवैध रूप से लगाया गया था. नंदलाल पंडो अपने परिवार के मुख्य सहारा थे. उनकी असमय मृत्यु से परिजन बहुत दुखी हैं.

illegal high voltage wire
तार अवैध तरीके से लगाया गया था (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस की कार्रवाई

कोटाडोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची. शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया. अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की कि इस तरह के खतरनाक उपाय न करें.

कवर्धा में खतरनाक वारदात, करंट लगाकर शख्स को मारने की कोशिश
नक्सल प्रभावित सुकमा में हादसा, करंट से मजदूर की मौत, चिंतागुफा में मातम
बाइक सवार 3 लोगों को कुचला, मरने वालों में 2 सगे भाई शामिल, सड़क पर बिछी लाशें

TAGGED:

ELECTRIC SHOCK DEATH
KOTADOL POLICE INVESTIGATION
करंट से मौत
अवैध तार
ILLEGAL HIGH VOLTAGE WIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.