खेत में बिछाए अवैध तार से लगा करंट, युवक की मौके पर मौत, बचाने गया साथी भी घायल
MCB जिले के भरतपुर में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है. तार अवैध तरीके से लगाया गया था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 25, 2026 at 7:26 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले के कोटाडोल थाना क्षेत्र के खमरौध गांव में यह दर्दनाक हादसा हुआ. 37 वर्षीय नंदलाल पंडो की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे साथी राजेश पंडो भी करंट की चपेट में आकर घायल हो गए. घायल राजेश का इलाज जनकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है.
मछली पकड़ने के दौरान हादसा
37 वर्षीय नंदलाल पंडो सुबह मछली पकड़ने गए थे. शाम को लौटते समय वे परेवाडोल जंगल के पास एक खेत के किनारे पहुंचे. खेत में बिछाए गए अवैध 11,000 वोल्ट के तार में उनके पैर फंस गए. तार में फंसते ही तेज करंट उनके शरीर में दौड़ गया. नंदलाल को सिर और हाथ में गंभीर झटका लगा और घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई.
साथी की चोट
साथ में मौजूद राजेश पंडो ने नंदलाल को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे भी करंट की चपेट में आ गए. उन्हें तुरंत जनकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.
तार क्यों बिछाया गया?
प्रारंभिक जांच में पता चला कि खेत में यह तार जंगली जानवरों को फंसाने या मारने के लिए अवैध रूप से लगाया गया था. नंदलाल पंडो अपने परिवार के मुख्य सहारा थे. उनकी असमय मृत्यु से परिजन बहुत दुखी हैं.
पुलिस की कार्रवाई
कोटाडोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची. शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया. अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की कि इस तरह के खतरनाक उपाय न करें.