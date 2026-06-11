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दुर्ग के अंडा में चल रहा अवैध गुटखा फैक्ट्री, फूड एण्ड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने सैंपल रायपुर भेजे

अंडा थाना पुलिस ने दो अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई की है. सैंपल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ILLEGAL GUTKHA FACTORY
सैंपल रायपुर भेजे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 11, 2026 at 6:06 PM IST

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दुर्ग: अंडा थाना पुलिस ने जर्दायुक्त गुटखा बनाने की अवैध फैक्ट्री पर कार्रवाई की है. पुलिस ने दो अलग-अलग दो स्थानों पर जर्दायुक्त गुटखा फैक्ट्री में दबिश देकर वहां से भारी मात्रा में जर्दा वाला गुटखा जब्त किया है. पुलिस ने कार्रवाई की सूचना फूड एण्ड सेफ्टी की टीम को मौके पर बुलाकर दी. गुटखा का नमूना भी जांच के लिए रायपुर भेज गया है.

वॉशिंग पाउडर बनाने की आड़ में चल रहा था धंधा

अंडा थाना क्षेत्र के कुथरेल और अंडा गांव में वॉशिंग पाउडर बनाने के आड़ में अवैध गुटखा का निर्माण किया जा रहा था. पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ लोगों द्वारा बड़ी मात्रा में गुटका फैक्ट्री रखे हुए हैं. जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर कार्रवाई की. पुलिस ने पूरी कार्रवाई के दौरान मौके पर फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोगों को भी जांच के लिए बुलाया. मौके से नामी कंपनी के गुटखा पाउच भी बरामद किए गए. टीम ने बताया कि वहां से पाउच पंचिंग मशीन और सुपारी जैसे सामान मिले हैं. जब्त किए गए सामानों की कीमत लाखों में बताई जा रही है.

सैंपल रायपुर भेजे (ETV Bharat)

गोदाम से लाखों का माल बरामद

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने किराए पर गोदाम ले रखा था और वहां पर वॉशिंग पाउडर बनाने की आड़ में अवैध तरीके से गुटखा बनाया जा रहा था. पुलिस अब फरार वीरेंद्र तिवारी की तलाश कर रही है. जांच टीम ने कहा है कि जब जांच के लिए भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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