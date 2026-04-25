ETV Bharat / state

दुर्ग में अवैध गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, एमपी, यूपी, राजस्थान के 13 मजदूर कर रहे थे काम

दुर्ग: नंदिनी थाना क्षेत्र के बासिन गांव में एक अवैध गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस और खाद्य-औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में पान मसाला और उसके साथ मिलाकर खाने वाला सुगंधित जर्दे का निर्माण और पेकेजिंग कर बाजार में उपलब्ध कराने का खुलासा हुआ है. छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में 13 मजदूर काम करते पाए गए. ये मजदूर मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

छापेमार कार्रवाई के दौरान दुर्ग पुलिस व खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी मात्रा में पैकेजिंग मटेरियल, तैयार पान मसाला, जर्दा और मशीनरी जप्त किया है. मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से काम करने के लिए लाए गए 13 मजदूरों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है. ताकि यह पता चल सके कि उन्हें यहां कौन लाया और फैक्ट्री के संचालन में कौन-कौन लोग शामिल हैं.

दुर्ग में अवैध गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ (ETV Bharat Chhattisgarh)

मजदूरों से प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला है कि यह फैक्ट्री अप्रैल की शुरुआत से सक्रिय थी और एक बड़े अवैध उत्पादन केंद्र के रूप में काम कर रही थी. बाजार में उपलब्ध पान मसाला के रैपर में रजत सेल्स कार्पोरेशन दुर्ग अंकित है. बासिन गांव में पुलिस की छापामार कार्रवाई में जप्त पान मसाला के पैकेट पर भी रजत सेल्स कार्पोरेशन लिखा हुआ है. इसके साथ ही ग्राम चोरहा, अहिवारा धमधा में गोडाउन होने का उल्लेख पैकेट में किया गया है.

फैक्ट्री का मालिक फरार, हिरासत में 13 मजदूर

वहीं एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि पैकेट पर कुम्हारी स्थित रजत सेल्स से संबंधित एक लाइसेंस नंबर अंकित मिला हैय अब जांच का मुख्य बिंदु यह है कि यह रजत सेल्स की ही दूसरी इकाई है या फिर ब्रांड के नाम पर नकली गुटखा बनाया जा रहा था. यदि रजत सेल्स के संचालक इस इकाई को अपनी बताते हैं, तो बिना लाइसेंस के संचालन का मामला दर्ज किया जाएगा. यदि गुटखे के सैंपल जांच में फेल होते हैं, तो अलग से कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फैक्ट्री का मालिक फिलहाल फरार है और पुलिस उसके पकड़े जाने के बाद आगे की धाराएं तय करेगी.