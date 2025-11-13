ETV Bharat / state

बिहार में अवैध गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने 5 को दबोचा.. 8 फरार

मुंगेर: बिहार के मुंगेर में अवैध हथियार निर्माताओं और तस्करों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. दियारा इलाके में छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार और औजार बरामद किए गए.

कास के जंगल में छिपा कारखाना: बरियारपुर थाना क्षेत्र के गंगा पार तारापुर दियारा में कास के घने जंगल में अवैध मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी. पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने बुधवार को छापा मारा.

मुंगेर में अवैध हथियार (ETV Bharat)

पांच कारीगर गिरफ्तार, आठ फरार: मौके पर 10-15 लोग हथियार बनाने में जुटे थे. पुलिस को देखते ही 8-10 लोग भाग निकले. गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद सरफराज (दो), मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद मुबारक और मोहम्मद मोसीर शामिल हैं. सभी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदह गांव के रहने वाले हैं.

भारी मात्रा में हथियार बरामद: पुलिस ने 2 निर्मित और 12 अर्धनिर्मित पिस्टल, 11 निर्मित और 5 अर्धनिर्मित मैगजीन, 6 जिंदा कारतूस, 8 बेस मशीन, 2 ड्रील मशीन, 2 मोबाइल फोन और हथियार बनाने का अन्य सामान जब्त किया है.