दिल्ली के संगम विहार में अवैध गैस रैकेट का भंडाफोड़, 183 सिलेंडर बरामद; कर्मचारी ही निकले मास्टरमाइंड
संगम विहार इलाके में अवैध एलपीजी रैकेट भंडाफोड़ में 154 भरे और 29 खाली सिलेंडर बरामद, कार्रवाई में चार आरोपितों को पकड़ा गया
Published : March 25, 2026 at 2:24 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने संगम विहार इलाके में अवैध एलपीजी रैकेट का बड़ा खुलासा करते हुए 183 गैस सिलेंडर बरामद किए हैं. इस कार्रवाई में चार आरोपितों को पकड़कर पाबंद किया गया है. पुलिस ने मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम और बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि इलाके में गैस सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी और रिफिलिंग का काम चल रहा है. इसके बाद टीम ने संगम विहार के एल ब्लॉक स्थित तीन अलग-अलग गोदामों पर एक साथ छापेमारी की. यहां चारों आरोपित, शेर सिंह, सूरज परिहार, रघु राज सिंह और जितेंद्र शर्मा अवैध तरीके से गैस सिलेंडर जमा कर रिफिलिंग करते मिले.
छापेमारी के दौरान 183 सिलेंडर बरामद
छापेमारी के दौरान इंडेन (Indane) के कुल 183 सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें 154 भरे हुए और 29 खाली सिलेंडर शामिल हैं. इसके अलावा मौके से इलेक्ट्रॉनिक कांटा, लोहे के पाइप और अन्य उपकरण भी जब्त किए गए. जिनका इस्तेमाल गैस निकालने और भरने में किया जा रहा था.
गैस एजेंसी से जुड़े डिलीवरी बॉय कर रहे गोरखधंधा
जांच में सामने आया कि सभी आरोपित अधिकृत गैस एजेंसी से जुड़े डिलीवरी बॉय हैं, जो ग्राहकों तक सिलेंडर पहुंचाने के बजाय उन्हें अपने किराए के गोदामों में छिपा देते थे बाद में भरे सिलेंडरों से 1-2 किलो गैस निकालकर खाली सिलेंडरों में भरते थे और ऊंचे दाम पर बाजार में बेचते थे.पुलिस के मुताबिक यह पूरी प्रक्रिया बेहद खतरनाक तरीके से की जा रही थी, जिससे इलाके में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था.
अवैध गैस कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता
डीसीपी राहुल अलवाल ने बताया कि यह कार्रवाई अवैध गैस कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता है. उन्होंने कहा कि पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाएगी. इसके पहले भी घरेलू गैस संकट के बीच लगातार राजधानी दिल्ली और एनसीआर में अवैध कालाबाजारी जारी है जिसने आम लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी है. 16 मार्च को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल (AEKC) ने बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में एलपीजी सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया. कार्रवाई के दौरान एक गोदाम से विभिन्न कंपनियों के कुल 610 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए थे.
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