ETV Bharat / state

दिल्ली के संगम विहार में अवैध गैस रैकेट का भंडाफोड़, 183 सिलेंडर बरामद; कर्मचारी ही निकले मास्टरमाइंड

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने संगम विहार इलाके में अवैध एलपीजी रैकेट का बड़ा खुलासा करते हुए 183 गैस सिलेंडर बरामद किए हैं. इस कार्रवाई में चार आरोपितों को पकड़कर पाबंद किया गया है. पुलिस ने मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम और बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि इलाके में गैस सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी और रिफिलिंग का काम चल रहा है. इसके बाद टीम ने संगम विहार के एल ब्लॉक स्थित तीन अलग-अलग गोदामों पर एक साथ छापेमारी की. यहां चारों आरोपित, शेर सिंह, सूरज परिहार, रघु राज सिंह और जितेंद्र शर्मा अवैध तरीके से गैस सिलेंडर जमा कर रिफिलिंग करते मिले.

छापेमारी के दौरान 183 सिलेंडर बरामद

छापेमारी के दौरान इंडेन (Indane) के कुल 183 सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें 154 भरे हुए और 29 खाली सिलेंडर शामिल हैं. इसके अलावा मौके से इलेक्ट्रॉनिक कांटा, लोहे के पाइप और अन्य उपकरण भी जब्त किए गए. जिनका इस्तेमाल गैस निकालने और भरने में किया जा रहा था.

गैस एजेंसी से जुड़े डिलीवरी बॉय कर रहे गोरखधंधा