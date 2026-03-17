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कोटपूतली में भैसों के तबेले में चल रहा था अवैध गैस का गोदाम, 106 सिलेंडर भरे और 95 खाली सिलेंडर जब्त

डीएसओ ने बताया कि पूछताछ में संचालक ने स्वीकार किया कि एजेंसी का कोई अधिकृत गोदाम नहीं है.

Seized Cylinders in Kotputli
जब्त किए गए सिलेंडर (ETV Bharat Kotputli)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 17, 2026 at 4:38 PM IST

3 Min Read
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कोटपूतली-बहरोड़: जिले में रसद विभाग ने मंगलवार को अवैध गैस भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस संचालित एक गैस एजेंसी का भंडाफोड़ किया. यह कार्रवाई श्यामनगर क्षेत्र की झमिला वाली ढाणी में की गई, जहां एक घर और भैंसों के तबेले में भारी मात्रा में कमर्शियल गैस सिलेंडर रखे हुए पाए गए. छापेमारी के दौरान मौके से 106 भरे हुए और 95 खाली कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किए गए.

कार्रवाई जिला रसद अधिकारी (डीएसओ) शशिशेखर शर्मा के नेतृत्व में की गई. उन्होंने बताया कि टीम ने अचानक मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि 'गुंजन गैस एजेंसी' नाम से यह कारोबार चलाया जा रहा था और इसे गैस प्वाइंट पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी से जुड़ा बताया जा रहा था, लेकिन संचालकों के पास किसी प्रकार का अधिकृत लाइसेंस या दस्तावेज मौजूद नहीं था. मौके पर एजेंसी का संचालक मदन सैनी भी मौजूद मिला. पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि एजेंसी का कोई अधिकृत गोदाम नहीं है और घर से ही संचालन किया जा रहा था. चौंकाने वाली बात यह रही कि बड़ी संख्या में सिलेंडर भैंसों के तबेले में रखे गए थे, जहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे.

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बिना लाइसेंस चल रहा था संचालन: डीएसओ शशिशेखर शर्मा ने बताया कि जांच के दौरान यह भी सामने आया कि संचालक के पास लेटर ऑफ इंडेंट और पीईएसओ (पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन) का लाइसेंस भी नहीं था, जो गैस भंडारण और वितरण के लिए अनिवार्य होता है. बिना इन दस्तावेजों के इतनी बड़ी मात्रा में एलपीजी रखना कानून का गंभीर उल्लंघन है. कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन अधिकारी पुष्पेंद्र चौधरी और प्रवर्तन निरीक्षक विश्राम गुर्जर सहित विभाग की टीम मौजूद रही.

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नियम के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई: डीएसओ शशिशेखर शर्मा ने बताया कि एलपीजी गैस अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है और इसके भंडारण व वितरण के लिए सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं. बिना लाइसेंस इस तरह का कारोबार अवैध है. उन्होंने कहा कि विभाग को जहां भी ऐसी शिकायतें मिलेंगी, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी. जब्त किए गए सभी सिलेंडरों को सुरक्षित स्थान पर भिजवा दिया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई के लिए प्रकरण जिला कलेक्टर न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां कानूनी प्रक्रिया के तहत निर्णय लिया जाएगा.

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