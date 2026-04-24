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ओड़िशा से झारखंड आते ही गांजा का भाव चढ़ जाता है आसमान, ढाई गुना कमाई की लालच में नशा बांट रहे तस्कर!

गिरिडीहः ओड़िशा के ग्रामीण क्षेत्र से गांजा गिरिडीह तक पहुंच रहा है. गांजा की खरीद बिक्री में शामिल तस्कर चंद दिनों में अपने पैसे को ढाई गुना कर ले रहे हैं. इस ढाई गुणा कमाई की लालच में तस्कर पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने में जुटे हुए हैं.

इसका खुलासा गिरिडीह पुलिस की गिरफ्त में आए चार तस्करों ने किया है. तस्करों ने गिरिडीह पुलिस को यह बतलाया है कि वे ओड़िशा के ग्रामीण क्षेत्र में तीन से चार हजार रुपये प्रति किलो गांजा खरीदते हैं. फिर उसे बढ़िया से पैक कर ट्रेन के माध्यम से गिरिडीह तथा झारखंड के अलग-अलग कोने में पहुंचते हैं. चंद दिनों में ही तीन से चार हजार रुपया केजी वाला गांजा 10 से 12 हजार रुपया प्रति किलो हो जाता है.

इनकी हुई गिरफ्तारी, मिला 10 किलो गांजा

दरअसल, गिरिडीह एसपी डॉ बिमल कुमार को यह सूचना मिली थी कि गांजा की खेप गिरिडीह पहुंची है. इस सूचना पर डीएसपी कौशर अली के नेतृत्व में टीम गठित की गई. टीम में थाना प्रभारी राजीव कुमार, अवर निरीक्षक प्रभात कुमार, सोनू कुमार समेत अन्य को शामिल किया गया.

इस टीम ने कार्रवाई करते हुए पचम्बा थाना इलाके के कृष्णानगर निवासी शिव शंकर साव, हरि शंकर राम, जमुआ थाना इलाके के पेटहंडी निवासी महेन्द्र यादव तथा चितरडीह निवासी कमलेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया. इनके पास से 10-10 किलो गांजा बरामद किया गया है.

जानकारी देते एसपी (ETV Bharat)

ऐसे मिली कामयाबी

इस सफलता की जानकारी एसपी डॉ बिमल कुमार ने दी. एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अवैध रुप से गांजा की तस्करी करने वाले दो व्यक्ति गांजे का खरीद-बिक्री करने के लिए पचम्बा थाना क्षेत्र के माथाडीह में आये हुए है. प्राप्त सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया.