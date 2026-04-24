ओड़िशा से झारखंड आते ही गांजा का भाव चढ़ जाता है आसमान, ढाई गुना कमाई की लालच में नशा बांट रहे तस्कर!

ओड़िशा से झारखंड आते ही गांजा का भाव चढ़ जाता है आसमान, ढाई गुना कमाई की लालच में नशा बांट रहे तस्कर!
ओड़िशा से गांजा की खेप गिरिडीह आ रही है. इस खेप को लानेवाले ढाई गुना कमाई के लालच में पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं.
Published : April 24, 2026 at 10:56 PM IST
गिरिडीहः ओड़िशा के ग्रामीण क्षेत्र से गांजा गिरिडीह तक पहुंच रहा है. गांजा की खरीद बिक्री में शामिल तस्कर चंद दिनों में अपने पैसे को ढाई गुना कर ले रहे हैं. इस ढाई गुणा कमाई की लालच में तस्कर पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने में जुटे हुए हैं.
इसका खुलासा गिरिडीह पुलिस की गिरफ्त में आए चार तस्करों ने किया है. तस्करों ने गिरिडीह पुलिस को यह बतलाया है कि वे ओड़िशा के ग्रामीण क्षेत्र में तीन से चार हजार रुपये प्रति किलो गांजा खरीदते हैं. फिर उसे बढ़िया से पैक कर ट्रेन के माध्यम से गिरिडीह तथा झारखंड के अलग-अलग कोने में पहुंचते हैं. चंद दिनों में ही तीन से चार हजार रुपया केजी वाला गांजा 10 से 12 हजार रुपया प्रति किलो हो जाता है.
इनकी हुई गिरफ्तारी, मिला 10 किलो गांजा
दरअसल, गिरिडीह एसपी डॉ बिमल कुमार को यह सूचना मिली थी कि गांजा की खेप गिरिडीह पहुंची है. इस सूचना पर डीएसपी कौशर अली के नेतृत्व में टीम गठित की गई. टीम में थाना प्रभारी राजीव कुमार, अवर निरीक्षक प्रभात कुमार, सोनू कुमार समेत अन्य को शामिल किया गया.
इस टीम ने कार्रवाई करते हुए पचम्बा थाना इलाके के कृष्णानगर निवासी शिव शंकर साव, हरि शंकर राम, जमुआ थाना इलाके के पेटहंडी निवासी महेन्द्र यादव तथा चितरडीह निवासी कमलेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया. इनके पास से 10-10 किलो गांजा बरामद किया गया है.
ऐसे मिली कामयाबी
इस सफलता की जानकारी एसपी डॉ बिमल कुमार ने दी. एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अवैध रुप से गांजा की तस्करी करने वाले दो व्यक्ति गांजे का खरीद-बिक्री करने के लिए पचम्बा थाना क्षेत्र के माथाडीह में आये हुए है. प्राप्त सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया.
इस टीम ने माथाडीह के पास सुनसान जगह पर दो व्यक्तियों को संदिग्ध गतिविधि के आधार पर पूछताछ करने का प्रयास किया गया तो दोनों भागने लगे. जिन्हें खदेड़ कर पकड़ा गया. जब उनके पास मौजूद बैग का तलाशी ली गई, तो उनके बैग से बदामी रंग का टेप मारा हुआ पांच बंडल (पांच किलो) को खोलकर देखने पर गांजा पाया गया.
पूछताछ में बताया साथियों का नाम
इन दोनों से पूछताछ में अपने साथियों का नाम बताया. जिसके बाद जमुआ में छापेमारी कर दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया. इनके पास से भी पांच किलो गांजा जब्त किया गया. इस घटना के संबंध मे पचम्बा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई.
72 घंटे तक वॉच करती रही पुलिस
इधर बताया जाता है कि एसपी ने कार्रवाई का निर्देश दिया तो टीम ने छानबीन शुरू कर दी. माथाडीह में छापेमारी से पहले थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ तीन दिनों तक लगातार वैट एंड वाच की स्थिति में डटे रहे और अंततः सफलता मिली.
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