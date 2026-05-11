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बंद घर में चल रही थी नकली शराब की फैक्ट्री, गांव-देहात से लेकर बिहार तक खपाई जा रही थी ब्रांडेड बोतलें

रामगढ़ में अवैध विदेशी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जहां एक बंद घर में नकली शराब की फैक्ट्री चलाई जा रही थी।

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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 11, 2026 at 3:50 PM IST

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रामगढ़: जिले के गोला थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध विदेशी शराब के एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए बंद मकान में संचालित नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि भारी मात्रा में तैयार शराब, स्प्रिट, नकली लेबल, होलोग्राम, खाली बोतलें और वाहन बरामद किए गए हैं. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि तैयार की गई नकली शराब को झारखंड के गांव-देहात क्षेत्रों के अलावा बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भी सप्लाई की जा रही थी.

घर के अंदर अवैध विदेशी शराब का निर्माण

एसपी मुकेश कुमार लुनायत को गुप्त सूचना मिली थी कि गोला थाना क्षेत्र के ऊपर खखरा टोला, पत्थलगढ़ा में एक बंद घर के भीतर अवैध विदेशी शराब का निर्माण कर बड़े पैमाने पर भंडारण किया जा रहा है. सूचना के बाद एसडीपीओ चंदन वत्स के नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई और जब टीम ने छापेमारी की तो वह दंग रह गए.

जानकारी देते एसपी मुकेश कुमार लुनायत (Etv Bharat)

भारी मात्रा में सामान बरामद

छापेमारी के दौरान घर के अंदर अवैध शराब का निर्माण कर रहे मनोज मुर्मू और भदरू सिंह को गिरफ्तार किया गया है. दोनों की निशानदेही पर तीन मकानों की तलाशी ली गई, जहां से नकली विदेशी शराब बनाने का पूरा सेटअप मिला. वहां से करीब 250 पेटी विभिन्न ब्रांडों की विदेशी शराब, 1,800 लीटर तैयार शराब, 1600 लीटर स्प्रिट, 20,000 कैप, 40,000 नकली लेबल, 250 खाली कार्टन, एक पिकअप वाहन और दो मोटरसाइकिल बरामद की गई है.

जानकारी के अनुसार आरोपी स्प्रिट और अन्य रसायनों से शराब तैयार कर उसे नामी कंपनियों के नकली लेबल और होलोग्राम के साथ पैक करते थे. इसके बाद यह शराब ग्रामीण बाजारों, छोटे दुकानदारों, गांव-देहात के हाट-बाजारों और बिहार तक सप्लाई की जाती थी, जहां इसे असली ब्रांड बताकर बेचा जाता था. पुलिस अब इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों और सप्लाई चेन की कड़ियों की तलाश में जुटी है.

नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी

रामगढ़ एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने कहा कि यह कारोबार लंबे समय से संगठित तरीके से चल रहा था. पिछले कुछ दिनों से रामगढ़ में अवैध शराब का निर्माण, अवैध शराब की बिक्री और मादक पदार्थों की अवैध रूप से बेचे जाने को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में कल गोला थाना क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है.

गोला थाना क्षेत्र के ऊपर खखरा टोला, पत्थलगढ़ा में अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, जिसके बाद टीम बनाई गई और टीम ने ऊपर खखरा टोला, पत्थलगढ़ा के घर में मिनी अवैध फैक्ट्री का उद्भेदन किया. दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. भारी मात्रा में नकली शराब बनाने की सामग्री जब्त की गई है. अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है.


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