अलवर में अवैध पटाखों का भंडारण, 4 लाख का माल जब्त, एक गिरफ्तार
भिवाड़ी में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद अलवर जिला प्रशासन ने टीम गठित कर विस्फोटकों की जांच कर रही है.
Published : February 19, 2026 at 4:53 PM IST
अलवर: गत सोमवार को भिवाड़ी के खुशखेड़ा कारौली औद्योगिक क्षेत्र में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए दर्दनाक हादसे के बाद अलवर पुलिस ने सख्ती दिखाई. शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने अभियान चलाकर क्षेत्र में गश्त के दौरान एक दुकान से करीब चार लाख रुपए के अवैध पटाखे जब्त किए. पुलिस ने दुकानदार को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है.
अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि शिवाजी पार्क थाना पुलिस को गश्त के दौरान सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दुकान पर भारी मात्रा में अवैध पटाखों का भंडारण किया गया है. इस सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस के अवैध रूप से पटाखों की बिक्री करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर दुकान पर रखे पटाखों का स्टॉक जब्त कर लिया. उन्होंने बताया कि दुकान पर मिले अवैध पटाखों की कीमत करीब चार लाख रुपए है.
पढ़ें: फैक्ट्री में धमाके बाद लगी आग, जिंदा जलकर 7 लोगों की मौत
यह भी पढ़ें: भिवाड़ी ब्लास्ट: पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक और मैनेजर को किया गिरफ्तार, धमाके में 7 लोगों की गई थी जान
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने मौके पर दुकानदार प्रवीण कुमावत (35) से दुकान पर रखे पटाखों के लाइसेंस या दस्तावेजों के बारे में जानकारी ली, लेकिन दुकानदार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इस पर थाना पुलिस युवक को गिरफ्तार कर थाने लेकर आई, जहां आरोपी से पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि अलवर पुलिस की ओर से पूरे क्षेत्र में गश्त चलाकर अवैध पटाखों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना न हो सके.
यह भी पढ़ें: Bhiwadi Factory Fire : महज 22 हजार रुपए की खातिर 1000 किमी दूर से आए थे मजदूर, फैक्ट्री संचालक के लालच ने छीनी सात जिंदगियां
जिला प्रशासन भी कर रहा कार्रवाई: भिवाड़ी में हुए भीषण हादसे के बाद अलवर जिला प्रशासन भी जिले में अवैध पटाखों, विस्फोटक सामग्री व अवैध आतिशबाजी की जांच का अभियान चला रहा है. इसमें विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम औद्योगिक क्षेत्र के साथ विभिन्न जगहों पर जांच कर रही है, ताकि जिले में अवैध आतिशबाजी व विस्फोटक के भंडारण का पता लगाया जा सके.