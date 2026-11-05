ETV Bharat / state

प्रयागराज में दीपावली से पहले अवैध पटाखों का जखीरा जब्त, घनी आबादी के बीच मकान से मिला, दो आरोपी भाई फरार होने में कामयाब

साढ़े तीन क्विंटल अवैध पटाखा पकड़ाया ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: संगमनगरी के सोरांव कस्बा के एक रिहायशी मकान पर पुलिस को छापेमारी में अवैध पटाखों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है. थाना सोरांव और थाना होलागढ़ की ज्वाइंट ऑपरेशन में पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर मकान से लगभग साढ़े तीन क्विंटल अवैध पटाखे जब्त किए. कार्रवाई के दौरान स्टोरेज करने वाले दोनों आरोपी भाई मौके से फरार होने में कामयाब रहे. जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

350 किलो अवैध पटाखा जब्त

पूरे मामले की जानकारी देते हुए सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) सोरांव पुष्कर वर्मा ने बताया कि 4 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कस्बा सोरांव में एक व्यक्ति ने अपने मकान में भारी मात्रा में अवैध पटाखों का भंडारण किया गया है. सूचना मिलते ही थाना होलागढ़ और थाना सोरांव की संयुक्त टीमों का गठन कर मकान की घेराबंदी की गई. बाकायदा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराते हुए मकान के अंदर दबिश दी गई, जहां से पुलिस को 350 किलो अवैध पटाखों की बरामदगी हुई. अवैध पटाखों का जखीरा मिला (Video Credit; ETV Bharat)