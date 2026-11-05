प्रयागराज में दीपावली से पहले अवैध पटाखों का जखीरा जब्त, घनी आबादी के बीच मकान से मिला, दो आरोपी भाई फरार होने में कामयाब
सोरांव में रिहायशी मकान पर पुलिस का छापा, 350 किलो अवैध पटाखे बरामद, फरार आरोपी की तलाश तेज
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 8:45 PM IST
प्रयागराज: संगमनगरी के सोरांव कस्बा के एक रिहायशी मकान पर पुलिस को छापेमारी में अवैध पटाखों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है. थाना सोरांव और थाना होलागढ़ की ज्वाइंट ऑपरेशन में पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर मकान से लगभग साढ़े तीन क्विंटल अवैध पटाखे जब्त किए. कार्रवाई के दौरान स्टोरेज करने वाले दोनों आरोपी भाई मौके से फरार होने में कामयाब रहे. जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.
350 किलो अवैध पटाखा जब्त
पूरे मामले की जानकारी देते हुए सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) सोरांव पुष्कर वर्मा ने बताया कि 4 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कस्बा सोरांव में एक व्यक्ति ने अपने मकान में भारी मात्रा में अवैध पटाखों का भंडारण किया गया है. सूचना मिलते ही थाना होलागढ़ और थाना सोरांव की संयुक्त टीमों का गठन कर मकान की घेराबंदी की गई. बाकायदा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराते हुए मकान के अंदर दबिश दी गई, जहां से पुलिस को 350 किलो अवैध पटाखों की बरामदगी हुई.
एसीपी पुष्कर वर्मा ने बताया कि स्थानीय स्तर पर की गई पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ कि यह मकान संगम पटवा निवासी दहियावां, थाना होलागढ़ का है. जांच में सामने आया कि संगम पटवा और उसके भाई अभय पटवा ने मिलकर घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में बिना किसी वैध लाइसेंस और सुरक्षा मानकों के यह बड़ा स्टॉक छिपाकर रखा हुआ था.
आरोपियों की तलाश तेज
वहीं छापेमारी की भनक लगते ही दोनों आरोपी भाई मौके से भाग निकलने में कामयाब रहे. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं और विस्फोटक अधिनियम (Explosives Act) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. संयुक्त पुलिस टीमें आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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