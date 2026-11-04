फिरोजाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, विस्फोटक के साथ एक गिरफ्तार
पुलिस और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 110 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 8:20 PM IST
फिरोजाबाद: दीपावली पर पटाखों की अवैध बिक्री और भंडारण के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. इसी क्रम में बुधवार को एका थाना पुलिस और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने एक मकान पर छापेमारी कर 110 किलोग्राम विस्फोटक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया.
बरामद पटाखों में रॉकेट, अनार, फुलझड़ी, चरखी और बीड़ी बम शामिल हैं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
पुलिस मीडिया सेल के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद आदित्य लांग्हे के निर्देश पर, जनपद में अवैध पटाखों के भंडारण और आबादी वाले क्षेत्रों में बिक्री करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है.
इसी अभियान के तहत तीन नवंबर को थाना एका पुलिस और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि एसपीजी रोड स्थित एक मकान के कमरे में अवैध रूप से पटाखों की बिक्री की जा रही है.
सूचना पर पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की और शाहरुख खान पुत्र नवीआलम निवासी गांधी मूर्ति को अवैध रूप से मिश्रित विस्फोटक सामग्री बेचते पकड़ लिया. टीम ने कमरे की तलाशी ली तो, वहां से पांच कार्टून अवैध पटाखे बरामद हुए, जिसका कुल वजन करीब 110 किलोग्राम बताया जा रहा है.
थानाध्यक्ष एका राजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि एका थाना पुलिस ने बरामदगी के आधार पर आरोपी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी है, पूरे होने के बाद जेल भेज दिया जाएगा.
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