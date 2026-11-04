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फिरोजाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, विस्फोटक के साथ एक गिरफ्तार

फिरोजाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भांडाफोड़ ( Photo credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद: दीपावली पर पटाखों की अवैध बिक्री और भंडारण के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. इसी क्रम में बुधवार को एका थाना पुलिस और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने एक मकान पर छापेमारी कर 110 किलोग्राम विस्फोटक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया.

बरामद पटाखों में रॉकेट, अनार, फुलझड़ी, चरखी और बीड़ी बम शामिल हैं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.