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हिसार में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 करोड़ के 5 हजार किलोग्राम फायरक्रैकर बरामद

3 करोड़ रुपये मूल्य की 633 पेटी पटाखा बरामद ( Etv Bharat )

हिसारः स्थानीय पुलिस इन दिनों अवैध रूप से पटाखों का निर्माण और भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में पुलिस टीम ने मल्लापुर से अस्रावां रोड स्थित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में छापेमारी कर 633 पेटी लगभग 5,000 किलोग्राम पटाखे बरामद किए हैं. बरामद पटाखों की अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ रुपये है. पुलिस ने मौके से हिसार निवासी कपिल को गिरफ्तार किया है.

हिसार में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ (ETV Bharat) 80,000 रुपये प्रतिमाह किराये पर दिया हुआ था परिसरः पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जिस परिसर में पटाखे बनाए जा रहे थे, वह मूल रूप से प्लास्टिक दाना बनाने की फैक्ट्री थी. आरोप है कि फैक्ट्री मालिक ने इस परिसर को पटाखे बनाने के लिए आरोपी को 80,000 रुपये प्रतिमाह किराये पर दिया हुआ था. पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री में छापा मारा, जहां से भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए.