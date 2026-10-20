हिसार में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 करोड़ के 5 हजार किलोग्राम फायरक्रैकर बरामद
मल्लापुर से अस्रावां रोड पर स्थित फैक्ट्री में हिसार पुलिस ने रेड के दौरान 633 पेटी लगभग 5,000 किलोग्राम पटाखे को जब्त किया है.
Published : October 20, 2026 at 2:34 PM IST
हिसारः स्थानीय पुलिस इन दिनों अवैध रूप से पटाखों का निर्माण और भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में पुलिस टीम ने मल्लापुर से अस्रावां रोड स्थित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में छापेमारी कर 633 पेटी लगभग 5,000 किलोग्राम पटाखे बरामद किए हैं. बरामद पटाखों की अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ रुपये है. पुलिस ने मौके से हिसार निवासी कपिल को गिरफ्तार किया है.
80,000 रुपये प्रतिमाह किराये पर दिया हुआ था परिसरः पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जिस परिसर में पटाखे बनाए जा रहे थे, वह मूल रूप से प्लास्टिक दाना बनाने की फैक्ट्री थी. आरोप है कि फैक्ट्री मालिक ने इस परिसर को पटाखे बनाने के लिए आरोपी को 80,000 रुपये प्रतिमाह किराये पर दिया हुआ था. पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री में छापा मारा, जहां से भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए.
थाना आदमपुर में मामला दर्जः पुलिस द्वारा अवैध रूप से पटाखे बनाने और उनका भंडारण करने के संबंध में थाना आदमपुर में मामला दर्ज कर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा रही है. गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि मामले से जुड़े अन्य पहलुओं, पटाखों के निर्माण, भंडारण और आपूर्ति से संबंधित जानकारी जुटाई जा सके. मामले में फैक्ट्री परिसर को किराये पर देने सहित अन्य तथ्यों की भी जांच की जाएगी.
एसपी हिसार की सख्त चेतावनी: पुलिस अधीक्षक हिसार ने स्पष्ट किया है कि अवैध रूप से पटाखों का निर्माण, भंडारण और बिक्री करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. बिना वैध अनुमति और निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन किए पटाखे बनाने या उनका भंडारण करने से आग लगने, विस्फोट होने और जान-माल के भारी नुकसान का गंभीर खतरा रहता है. ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
परिसर मालिक अवैध गतिविधि न होने देंः फैक्ट्री मालिकों, गोदाम संचालकों, किरायेदारों और व्यापारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने परिसरों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि न होने दें. किसी भी परिसर को किराये पर देने से पहले उसके वास्तविक उपयोग की जानकारी रखें और संबंधित नियमों व सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करें.
आमजन से अपीलः हिसार पुलिस आमजन से अपील करती है कि यदि आपके आसपास किसी स्थान पर अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे हों, बड़ी मात्रा में उनका भंडारण किया जा रहा हो या सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जा रही हो, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें. आपकी सतर्कता किसी बड़े हादसे को रोकने में मददगार हो सकती है.