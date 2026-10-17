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चित्तौड़गढ़ में खेत में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा, 15 क्विंटल बारूद बरामद, 9 गिरफ्तार

अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा ( सोर्स चित्तौड़गढ़ पुलिस )

चित्तौड़गढ़ : जिले में अवैध विस्फोटक सामग्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. डीएसटी चित्तौड़गढ़ और डूंगला थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने डूंगला थाना क्षेत्र के कासरना गांव से गुर्जनियां रोड पर खेत में बने मकान में संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मौके से करीब 15 क्विंटल बारूद, हजारों की संख्या में तैयार बारूदी पटाखे और पटाखे बनाने के उपकरण बरामद किए हैं. कार्रवाई के दौरान 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, 2 नाबालिग को डिटेन किया गया है. इस अवैध फैक्ट्री के मास्टर माइंड को भी पुलिस ने नामजद किया है.

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्रसिंह ने बताया कि डीएसटी प्रभारी एएसआई सूरज कुमार को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी. सूचना थी कि करसाना से गुर्जनियां जाने वाले रोड पर हिम्मतसिंह राजपूत के खेत पर बने मकान में भारी मात्रा में बारूद, गंधक और पटाखा बनाने की अन्य सामग्री का भंडारण कर अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही है. एएसआई सूरज कुमार ने डीएसटी टीम व डूंगला थाना पुलिस के साथ संयुक्त रूप से नियमानुसार दबिश की. रेड के दौरान मकान के अंदर बारूद का जखीरा देख पुलिस भी हैरान रह गई.