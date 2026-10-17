चित्तौड़गढ़ में खेत में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा, 15 क्विंटल बारूद बरामद, 9 गिरफ्तार
गांव से करीब एक किलोमीटर दूर सुनसान खेत में बने मकान में बिना किसी अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से बारूद का भंडारण किया था.
Published : October 17, 2026 at 5:08 PM IST
चित्तौड़गढ़ : जिले में अवैध विस्फोटक सामग्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. डीएसटी चित्तौड़गढ़ और डूंगला थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने डूंगला थाना क्षेत्र के कासरना गांव से गुर्जनियां रोड पर खेत में बने मकान में संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मौके से करीब 15 क्विंटल बारूद, हजारों की संख्या में तैयार बारूदी पटाखे और पटाखे बनाने के उपकरण बरामद किए हैं. कार्रवाई के दौरान 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, 2 नाबालिग को डिटेन किया गया है. इस अवैध फैक्ट्री के मास्टर माइंड को भी पुलिस ने नामजद किया है.
पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्रसिंह ने बताया कि डीएसटी प्रभारी एएसआई सूरज कुमार को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी. सूचना थी कि करसाना से गुर्जनियां जाने वाले रोड पर हिम्मतसिंह राजपूत के खेत पर बने मकान में भारी मात्रा में बारूद, गंधक और पटाखा बनाने की अन्य सामग्री का भंडारण कर अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही है. एएसआई सूरज कुमार ने डीएसटी टीम व डूंगला थाना पुलिस के साथ संयुक्त रूप से नियमानुसार दबिश की. रेड के दौरान मकान के अंदर बारूद का जखीरा देख पुलिस भी हैरान रह गई.
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पुलिस ने मौके से 3 प्लास्टिक कट्टे में तैयार सुतली बम पटाखे, 9 कट्टे तैयार नलियों वाले बारूदी पटाखे, बारूद से भरे 14 कट्टे व 2 कार्टन, सुतली के 11 कट्टे (प्रत्येक में 6 गठान), 25 कट्टे खाली पटाखा नलियां, 15 कट्टों में पीला पाउडर, गोंद, बत्तियां, पेस्ट, प्लास्टिक टब और पैकिंग में काम आने वाले रैपर जब्त किए. पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि गांव से करीब एक किलोमीटर दूर सुनसान खेत में बने मकान में बिना किसी अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से बारूद का भंडारण कर रखा था. वहीं पर चोरी-छिपे पटाखे बनाने की फैक्ट्री शुरू कर दी थी. तैयार माल को बेचने की तैयारी भी थी. अगर यहां विस्फोट होता तो बड़े स्तर पर जान-माल का नुकसान हो सकता था.
इनकी हुई गिरफ्तारी : पुलिस ने मौके से मध्य प्रदेश के हरदा जिले में रेटा खुर्द निवासी प्रवेश पुत्र देवेंद्र नागले, आदिल खान पुत्र हयात खां, देवेंद्र नागले पुत्र कैलाशचंद्र, एमपी के बुरहानपुर जिले के छोटा बोरगांव निवासी रविंद्र पुत्र बाबू संखपाल, करण पुत्र फकीरा संखपाल, बाबू पुत्र पूनम संखपाल, बुरहानपुर में बड़ा जैनाबाद निवासी संतोष पुत्र सुधाकर मसाने, गुजरात के डीवा में मांडेर निवासी रोहित पुत्र रमणभाई भाटिया और हरदा निवासी अरमान पुत्र सिकंदर खान को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा दो नाबालिग को भी डिटेन किया गया है. पुलिस ने थाने पर मामला दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू कर दी है.