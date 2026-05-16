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यमुनानगर पुलिस ने अवैध भ्रूण लिंग जांच रैकेट का किया भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार, पीएनडीटी एक्ट में मामला दर्ज

जुड़वा बच्चे पर जांच के लिए डबल चार्जः टीम ने एक डिकोय गर्भवती महिला को आरोपी तक पहुंचाया. पहले आरोपी ने महिला को घंटों इंतजार करवाया और बाद में अंबेटा चांदपुर ( उत्तरप्रदेश) स्थित अपने घर बुलाया. यहां आरोपी ने महिला को बताया कि उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं और एक बच्चे का लिंग बताने के लिए 30 हजार रुपये मांगे. दूसरे बच्चे के लिंग की जानकारी के लिए भी अलग से 30 हजार रुपये की मांग की गई.

यूपी के देवबंद क्षेत्र से जुड़ा है गिरोहः मामला यमुनानगर के पांजूपुर और देवबंद क्षेत्र से जुड़ा है, जहां स्वास्थ्य विभाग की पीएनडीटी टीम ने नोडल अधिकारी डॉ. विपिन गोंदवाल के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए भ्रूण लिंग जांच करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया. इस ऑपरेशन में सदर थाना पुलिस की टीम भी शामिल रही.

यमुनानगर: स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने एक ऐसे खौफनाक रैकेट का पर्दाफाश किया है, जो मां की कोख में पल रही जिंदगी का सौदा कर रहा था. भ्रूण लिंग जांच कर अजन्मे बच्चों की जिंदगी को पैसों के तराजू में तौलने वाले इस गिरोह के दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पीएनडीटी टीम ने 'डिकोय ऑपरेशन' के जरिए आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया है.

30 हजार रुपये रुपये में हुआ था सौदाः डिकोय महिला ने पूरी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी. इसके बाद टीम ने महिला को दोबारा 30 हजार रुपये देकर आरोपी के पास भेजा. आरोपी महिला को लेकर देवबंद (उतरप्रदेश) पहुंचा, जहां एक कमरे में पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, टेबलेट और वाईफाई उपकरण लगाकर अवैध तरीके से भ्रूण लिंग जांच की गई. जांच के दौरान आरोपी ने गर्भ में लड़का होने की बात कही.

रंगेहाथ 2 आरोपी गिरफ्तारः इसी दौरान पहले से निगरानी कर रही पीएनडीटी टीम और पुलिस ने मौके पर दबिश देकर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान देवबंद के गांव बंधेड़ा निवासी अजीम के रूप में हुई है, जबकि महिला एजेंट बीना उर्फ सुमन को भी गिरफ्तार किया गया. टीम ने मौके से पोर्टेबल मशीनें और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कब्जे में ले लिए हैं.

क्या बोले नोडल अधिकारीः पीएनडीटी टीम के नोडल अधिकारी डॉ. विपिन गोंदवाल ने कहा कि "भ्रूण लिंग जांच समाज के लिए एक बड़ा कलंक है. बेटी बचाओ अभियान को सफल बनाने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा."

क्या बोले जांच अधिकारीः जांच अधिकारी लखविंदर सिंह ने बताया कि "उनको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सूचना मिली थी. मौके पर जाकर हमने रंगे हाथों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से ₹10,000 भी बरामद किए गए. इनके खिलाफ यदि कोई अन्य केस मिलता है तो कार्रवाई कर दी जाएगी."

समाज की मानसिकता पर सवालः फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. लेकिन यह घटना एक बार फिर समाज के सामने बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर बेटियों को जन्म लेने से पहले ही मौत के घाट उतारने की मानसिकता कब खत्म होगी.