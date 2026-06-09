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बैलाडीला की आलनार पहाड़ी पर पेड़ों की अवैध कटाई का आरोप, स्पंज आयरन कंपनी का लीज निरस्त करने की मांग

दंतेवाड़ा : बैलाडीला क्षेत्र की आलनार पहाड़ी पर पेड़ों की अवैध कटाई करने का आरोप लगा है. पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने स्पंज आयरन कंपनी पर बिना परमिशन पेड़ों की कटाई करने के गंभीर आरोप लगाए हैं.इस मामले में सबसे बड़ा पहलू ये है कि वन विभाग की एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) और पेड़ों की आधिकारिक गणना पूरी होने से पहले ही बड़े पैमाने पर जंगल साफ कर दिया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने संबंधित कंपनी के खिलाफ वन अपराध प्रकरण (पीओआर) दर्ज कर लिया है. डीएफओ के मुताबिक कंपनी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

सड़क बनाने के लिए जंगल साफ

आपको बता दें कि आलनार पहाड़ी में नौ वर्ष पहले संबंधित कंपनी को खनन लीज मिला था. करीब 31 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित खनन परियोजना को लेकर पहले से ही स्थानीय ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों में विरोध का माहौल बना हुआ है. पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के नेतृत्व में निकाली जा रही पदयात्रा के दौरान इस पूरे मामले का खुलासा हुआ. जब ग्रामीण और आंदोलनकारी मौके पर पहुंचे तो पहाड़ी पर बड़ी संख्या में कटे हुए पेड़ दिखाई दिए. पहाड़ी पर लंबी और निश्चित चौड़ाई वाली पट्टी के रूप में पेड़ों की कटाई की गई थी. इससे साफ संकेत मिला कि सड़क निर्माण और परिवहन मार्ग तैयार करने के उद्देश्य से जंगल साफ किया जा रहा था.

बैलाडीला की आलनार पहाड़ी पर पेड़ों अवैध कटाई का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीणों ने जताई कटाई को लेकर आपत्ति

ग्रामीणों ने मौके पर ही इस कटाई पर कड़ी आपत्ति जताई. उनका कहना था कि जिस क्षेत्र में अभी तक वन विभाग ने पेड़ों की गणना तक पूरी नहीं की है और कंपनी को विधिवत एनओसी भी प्राप्त नहीं हुई है, वहां इस तरह पेड़ों की कटाई पूरी तरह अवैध है.