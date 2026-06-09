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बैलाडीला की आलनार पहाड़ी पर पेड़ों की अवैध कटाई का आरोप, स्पंज आयरन कंपनी का लीज निरस्त करने की मांग

बैलाडीला की आलनार पहाड़ी पर पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है.

illegal felling of trees
एनओसी से पहले जंगल पर बुलडोजर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 9, 2026 at 12:18 PM IST

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Updated : June 9, 2026 at 12:46 PM IST

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दंतेवाड़ा : बैलाडीला क्षेत्र की आलनार पहाड़ी पर पेड़ों की अवैध कटाई करने का आरोप लगा है. पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने स्पंज आयरन कंपनी पर बिना परमिशन पेड़ों की कटाई करने के गंभीर आरोप लगाए हैं.इस मामले में सबसे बड़ा पहलू ये है कि वन विभाग की एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) और पेड़ों की आधिकारिक गणना पूरी होने से पहले ही बड़े पैमाने पर जंगल साफ कर दिया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने संबंधित कंपनी के खिलाफ वन अपराध प्रकरण (पीओआर) दर्ज कर लिया है. डीएफओ के मुताबिक कंपनी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

सड़क बनाने के लिए जंगल साफ

आपको बता दें कि आलनार पहाड़ी में नौ वर्ष पहले संबंधित कंपनी को खनन लीज मिला था. करीब 31 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित खनन परियोजना को लेकर पहले से ही स्थानीय ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों में विरोध का माहौल बना हुआ है. पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के नेतृत्व में निकाली जा रही पदयात्रा के दौरान इस पूरे मामले का खुलासा हुआ. जब ग्रामीण और आंदोलनकारी मौके पर पहुंचे तो पहाड़ी पर बड़ी संख्या में कटे हुए पेड़ दिखाई दिए. पहाड़ी पर लंबी और निश्चित चौड़ाई वाली पट्टी के रूप में पेड़ों की कटाई की गई थी. इससे साफ संकेत मिला कि सड़क निर्माण और परिवहन मार्ग तैयार करने के उद्देश्य से जंगल साफ किया जा रहा था.

बैलाडीला की आलनार पहाड़ी पर पेड़ों अवैध कटाई का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीणों ने जताई कटाई को लेकर आपत्ति
ग्रामीणों ने मौके पर ही इस कटाई पर कड़ी आपत्ति जताई. उनका कहना था कि जिस क्षेत्र में अभी तक वन विभाग ने पेड़ों की गणना तक पूरी नहीं की है और कंपनी को विधिवत एनओसी भी प्राप्त नहीं हुई है, वहां इस तरह पेड़ों की कटाई पूरी तरह अवैध है.

कटाई का तरीका सामान्य लकड़ी तस्करी जैसा नहीं था, बल्कि सड़क की चौड़ाई के अनुरूप व्यवस्थित तरीके से पेड़ों को हटाया गया है. इससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनी ने खनन और परिवहन मार्ग तैयार करने के लिए पहले ही जंगल पर बुलडोजर चला दिया-राकेश,ग्रामीण

आदिवासियों की आस्था से जुड़ा है सवाल

स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस अवैध कटाई में कई बेशकीमती और पुराने पेड़ों की बलि दी गई है.क्षेत्र के आदिवासी समुदाय का कहना है कि यह जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि उनकी आजीविका, संस्कृति और पर्यावरण का आधार है. ऐसे में बिना अनुमति जंगल काटना केवल नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि स्थानीय समुदाय की भावनाओं और अधिकारों पर भी सीधा हमला है.इस पूरे घटनाक्रम में पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है

यदि बिना अनुमति और बिना प्रक्रिया पूरी किए कंपनी जंगल काट सकती है, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था और पर्यावरणीय कानूनों की खुली अवहेलना है. आदिवासी इलाकों में प्राकृतिक संसाधनों की इस तरह लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी.दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए- मनीष कुंजाम, पूर्व विधायक


वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद आरती स्पंज के खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज किया है. विभाग अब कटे हुए पेड़ों की संख्या, उनकी प्रजातियों और वन क्षेत्र को हुए नुकसान का आकलन कर रहा है. अधिकारियों के मुताबिक जांच पूरी होने के बाद नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

कंपनी के खिलाफ नियमानुसार होगी कार्रवाई
डीएफओ ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और कंपनी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. फिलहाल पूरे क्षेत्र में इस कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज है और लोगों की नजरें अब वन विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं.ग्रामीणों और पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं जंगलों और आदिवासी क्षेत्रों के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं.


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Last Updated : June 9, 2026 at 12:46 PM IST

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