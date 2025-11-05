ETV Bharat / state

सोनाखान के जंगल में अवैध कटाई, ठूंठ बता रहे लूट की कहानी, अफसर बोले करेंगे कार्रवाई

नहीं हुआ जंगल का निरीक्षण : ETV भारत की टीम ने जब सोनाखान रेंज के झालपानी और पठियापाली बीट का दौरा किया, तो कई जगहों पर पेड़ों ठूंठ दिखाई दिए. कुछ ठूंठों पर ना तो वन विभाग के निशान थे और ना ही पेड़ कटाई के बारे में किसी तरह की जानकारी. स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि कई बार रात में ट्रैक्टर या पिकअप वाहन जंगल की ओर जाते हैं.

बलौदाबाजार : छत्तीसगढ़ का बलौदाबाजार जिला एक बार फिर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालों के घेरे में है. सोनाखान वन परिक्षेत्र के झालपानी और पठियापाली बीट के जंगलों में अवैध कटाई का मामला सामने आया है. इस क्षेत्र में बेशकीमती पेड़ हैं. इस वनपरिक्षेत्र में सागौन, बीजा, साजा, हल्दू और दूसरी इमारती लकड़ियों के पेड़ हैं. यही वजह है कि इस क्षेत्र में लकड़ी तस्करों की सक्रियता बढ़ गई है. वनविभाग इस क्षेत्र में गश्त करने का दावा करता है.लेकिन जब ईटीवी भारत की टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि कई पेड़ों की कटाई हो चुकी है.जिसकी गवाही ठूंठ दे रहे हैं.

वनरक्षक और बीटगार्ड सिर्फ सड़क किनारे तक गश्त करते हैं. जंगल के अंदर महीनों से कोई नहीं गया. जंगल की असली लूट अंदर ही होती है, जहां अधिकारी पहुंचते ही नहीं- रामेश्वरम,बुजुर्ग

सोनाखान के जंगल में अवैध कटाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वनकर्मियों ने बताया हाथियों का डर : इस बारे में जब वन कर्मचारियों से पूछा गया तो उन्होंने जंगल के अंदर हाथियों की मौजूदगी का खतरा बताया. वनकर्मियों की माने तो सोनाखान रेंज में पिछले कुछ महीनों से हाथियों का दल घूम रहा है, जिसके कारण अंदरूनी क्षेत्रों में जाना मुश्किल है. लेकिन सवाल यह उठता है कि यदि हाथियों के डर से वन कर्मचारी नहीं जा रहे तो लकड़ी तस्कर अंदर कैसे घूम रहे.

अफसर बोले करेंगे कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



ETV भारत की टीम ने जब इस अवैध कटाई के वीडियो और तस्वीरें बलौदाबाजार वनमंडल के DFO गणवीर धम्मशील को दिखाईं, तो उन्होंने तत्काल जांच के आदेश दिए. DFO गणवीर धम्मशील ने कहा कि अभी आपके माध्यम से पता चला है.

कुछ क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई दिख रही हैं.कुछ ठूंठ आपके द्वारा दिखाया गया हैं, तो उसको मैं संज्ञान में लेते हुए जांच के लिए SDO को अधिकृत करता हूं. जांच होगी उसके बाद में निष्कर्ष सामने आएंगे. अगर अवैध कटाई हुई है तो जांच कर विधिवत कार्यवाही करेंगे- गणवीर धम्मशील, DFO

निगरानी दल कर रहा है गश्ती : डीएफओ ने बताया कि हमारे जितने भी बीट हैं, कंपार्टमेंट है, जो हमारे वन क्षेत्र मे हैं वहां सघन गश्ती के रूप में निगरानी कर रहे हैं. तार, फंदा या कोई इलेक्ट्रिक करेंट लगा तार उसके माध्यम से शिकार ना हो उसके लिए निगरानी दल गठित करके गश्ती कर रहे हैं.गणवीर धम्मशील ने कहा कि सोनाखान क्षेत्र संवेदनशील है और यहां लगातार निगरानी की जरूरत है.हमारी कोशिश है कि जहां भी इस तरह की अवैध कटाई की सूचना मिले, वहां तुरंत कार्रवाई की जाए.इसके लिए स्थानीय टीम को सतर्क किया गया है.

ETV भारत द्वारा दिखाई गई तस्वीरें गंभीर हैं.मैंने रेंज अधिकारी को मौके पर जांच करने और रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.अगर बीटगार्ड या अन्य कर्मचारी लापरवाह पाए जाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी-गणवीर धम्मशील, DFO







पांच रेंज पर भी सवाल : सोनाखान रेंज में अवैध कटाई का मामला भले अभी उजागर हुआ हो, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या बलौदाबाजार वनमंडल के बाकी रेंजों की भी यही स्थिति है. बलौदाबाजार डिवीजन में कुल छह रेंज हैं. जिनमें सोनाखान, लाट, कसडोल, बलौदाबाजार, कोटमी और बारनवापारा हैं. यदि सोनाखान जैसे संवेदनशील क्षेत्र में बड़े स्तर की तस्करी हो रही है तो यकीकन दूसरे रेंज की सुरक्षा पर भी सवाल उठेंगे. कई जगह गश्त सीमित है और रिपोर्टिंग सतही स्तर पर हो रही है. ईटीवी भारत के खुलासे के बाद अब DFO ने सभी रेंज अधिकारियों से साप्ताहिक निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है.

रामानुजगंज में कार्तिक पूर्णिमा पर दिखा उत्साह, कन्हर नदी में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

वायुसेना के सूर्य किरण शो का रिहर्सल, आसमान में दिखा एयरोबैटिक टीम का शौर्य