बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की वन भूमि पर नहीं रुकी अवैध खेती, याचिकाकर्ता की हाईकोर्ट में आपत्ति
जिला प्रशासन व वन विभाग के द्वारा पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट पर आपत्ति, वन भूमि में अवैध खेती जारी होने का दावा. सिद्धार्थ पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 9:16 AM IST
जबलपुर : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की वन भूमि में कब्जा कर खेती किए जाने के मामले पर हाईकोर्ट में गुरुवार को फिर सुनवाई हुई. इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. वहीं, याचिका की सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन व वन विभाग द्वारा पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया कि अतिक्रमण कर खेती किए जाने वालों को वन भूमि से हटाया जा चुका है, लेकिन याचिकाकर्ता ने इस जवाब पर आपत्ति जताई.
क्या है बांधवगढ़ में अवैध खेती का मामला?
दरअसल, उमरिया निवासी राम लखन सेन की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि अतिक्रमणकारियों द्वारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाली वन भूमि पर कब्जा कर खेती का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण वन्यजीवों की आवाजाही व दिनचर्या पर प्रभाव पड़ता है. हाईकोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए वन विभाग व जिला प्रशासन को कार्यवाही कर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए थे.
स्टेट रिपोर्ट पर जताई गई आपत्ति
याचिका की सुनवाई के दौरान पेश की गई रिपोर्ट पर याचिकाकर्ता की तरफ से आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा गया कि अतिक्रमण करने वाले लोगों को नही हटाया गया है. टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाली भूमि पर लोग अब भी खेती कर रहे हैं. इसके साथ याचिकाकर्ता ने रीज्वॉइंजर (प्रत्युत्तर पर जवाब) पेश करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया है. हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 14 अगस्त को निर्धारित की है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता परिमल चतुर्वेदी ने पैरवी की.
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साल की शुरुआत में खाली कराई गई थी 5 हेक्टेयर वन भूमि
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की जमीन पर अतिक्रमण करने का ये पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी ऐसी कोशिशें ग्रामीणों द्वारा की जा चुकी हैं, जिसके खिलाफ वन विभाग ने एक्शन लिया था. अप्रैल 2026 में वन भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की थी.यहां के पन पथा क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों ने जंगल में झोपड़ी बनाकर अवैध कब्जे की कोशिश की थी, जिसके बाद 30 झोपड़ियों को हटाकर 5 हेक्टेयर वन भूमि मुक्त कराई गई थी.