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बूंदी टाइगर रिजर्व में हिस्ट्रीशीटर का अवैध फार्म हाउस जमींदोज, 5 बीघा सरकारी जमीन पर था कब्जा

कार्रवाई के दौरान फार्म हाउस परिसर में बने पक्के मकान, दीवारों और झोपड़ियों को एक-एक कर हटाया गया.

Police and Forest Department team removing illegal encroachment
अवैध कब्जा हटाती पुलिस और वन विभाग की टीम (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
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बूंदी: रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए फार्म हाउस को प्रशासन और पुलिस ने गुरुवार को जमींदोज कर दिया. शहर के चर्चित सट्टा माफिया और कोतवाली थाने के हिस्ट्रीशीटर साबिर अली और अशफाक हुसैन द्वारा करीब 5 बीघा सरकारी भूमि पर किए गए कथित अतिक्रमण को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया. प्रशासनिक अमले ने मौके पर बने पक्के निर्माण, चारदीवारी और झोपड़ियों को जेसीबी मशीनों की मदद से ध्वस्त कर दिया. कार्रवाई के दौरान किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए क्षेत्र में पुलिस की कड़ी निगरानी रही.

नोटिस के बाद भी नहीं हटाया कब्जा: बूंदी रेंजर सुमित कनौजिया ने बताया कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की भूमि पर साबिर अली और अशफाक हुसैन द्वारा कब्जा किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद विभाग की ओर से दोनों को नोटिस जारी किए गए थे. नोटिस के माध्यम से उन्हें भूमि के वैध दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने तथा कब्जे से संबंधित स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था. निर्धारित प्रक्रिया के बावजूद अतिक्रमणकारियों की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. इसके बाद उन्हें स्वयं कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद मौके से अवैध निर्माण और कब्जा नहीं हटाया गया.

अवैध कब्जे पर इसलिए चला बुलडोजर... (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: प्रतापगढ़: देवेल्दी में तस्कर भाइयों के अवैध फार्म हाउस पर चला बुलडोजर, सरकारी भूमि से हटाया अतिक्रमण

Wall built on encroached land demolished
कब्जे पर बनी दीवार को ढहाया (ETV Bharat Bundi)

पक्के मकान से लेकर दीवारें तक ढहाईं: आखिरकार गुरुवार को प्रशासन, पुलिस और टाइगर रिजर्व की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया. कार्रवाई के दौरान फार्म हाउस परिसर में बने पक्के मकान, दीवारों और झोपड़ियों को एक-एक कर हटाया गया. प्रशासन की कार्रवाई के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे. टाइगर रिजर्व क्षेत्र होने के कारण कार्रवाई को लेकर वन विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही और पूरे अभियान की निगरानी की.

Bulldozer Razes Illegal Construction
पीले पंजे ने अवैध निर्माण को किया जमींदोज (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: कांग्रेस नेता अमीन पठान के फार्म हाउस पर चला बुलडोजर, वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण का था आरोप - Amin Pathan in trouble

'Hut' at farmhouse demolished
फार्म हाउस पर बनी 'हट' को गिराया (ETV Bharat Bundi)

हिस्ट्रीशीटर साबिर के खिलाफ 11 मामले: कोतवाली थानाधिकारी रमेश कुमार आर्य ने बताया कि साबिर अली कोतवाली थाने का हिस्ट्रीशीटर है और सट्टा गतिविधियों के चलते उसकी पहचान सट्टा माफिया के रूप में रही है. पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ कोतवाली थाने में 11 मामले दर्ज हैं. कार्रवाई के दौरान मौके पर बूंदी तहसीलदार अर्जुन लाल मीणा, कोतवाली थानाधिकारी रमेश कुमार आर्य और बूंदी रेंजर सुमित कनौजिया सहित पुलिस एवं वन विभाग का जाप्ता मौजूद रहा.

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अवैध फार्म हाउस जमींदोज
FARMHOUSE DEMOLISHED IN RVTR

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