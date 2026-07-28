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आवासीय कॉलोनी में चल रहा ज्वलनशील तारपीन तेल का अवैध कारखाना, संचालक गिरफ्तार

जयपुर : राजधानी जयपुर की पुलिस ने आवासीय कॉलोनी में चल रहे ज्वलनशील तारपीन तेल के अवैध कारखाने का भंडाफोड़ किया है. मौके से अवैध कारखाना संचालक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कारखाने में बड़ी मात्रा में तारपीन तेल और इसकी व्यावसायिक पैकिंग की सामग्री जब्त की गई है. जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया कि आदर्श नगर थाना इलाके में अलेक्जेंडर कॉलोनी, अमृतपुरी में अवैध रूप से तारपीन कारखाने का भंडाफोड़ करते हुए संचालक असिमुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है.

संकरी गली में घनी आबादी में अवैध कारखाना : उन्होंने बताया कि यह अवैध कारखाना रिहायशी इलाके में संकरी गली में घनी आबादी क्षेत्र में स्थित है, जहां बिना वैध लाइसेंस और बिना सुरक्षा मानकों के भारी मात्रा में ज्वलनशील केमिकल तारपीन तेल का अवैध रूप से भंडारण किया जा रहा था. इसकी जानकारी मिलने पर आदर्श नगर थानाधिकारी छगन डांगी के नेतृत्व में टीम ने अलेक्जेंडर कॉलोनी स्थित एक मकान में छापेमारी की, जहां ड्रम और कैन में बड़ी मात्रा में तारपीन तेल भरा हुआ था. तारपीन तेल को छोटी-छोटी बोतलों में भरकर आगे सप्लाई किया जाता था. मौके से बड़ी संख्या में पैकिंग सामग्री भी जब्त की है.