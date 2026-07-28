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आवासीय कॉलोनी में चल रहा ज्वलनशील तारपीन तेल का अवैध कारखाना, संचालक गिरफ्तार

यह अवैध कारखाना रिहायशी इलाके में संकरी गली में घनी आबादी क्षेत्र में स्थित है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (सोर्स- जयपुर पुलिस.)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 28, 2026 at 9:43 AM IST

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जयपुर : राजधानी जयपुर की पुलिस ने आवासीय कॉलोनी में चल रहे ज्वलनशील तारपीन तेल के अवैध कारखाने का भंडाफोड़ किया है. मौके से अवैध कारखाना संचालक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कारखाने में बड़ी मात्रा में तारपीन तेल और इसकी व्यावसायिक पैकिंग की सामग्री जब्त की गई है. जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया कि आदर्श नगर थाना इलाके में अलेक्जेंडर कॉलोनी, अमृतपुरी में अवैध रूप से तारपीन कारखाने का भंडाफोड़ करते हुए संचालक असिमुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है.

संकरी गली में घनी आबादी में अवैध कारखाना : उन्होंने बताया कि यह अवैध कारखाना रिहायशी इलाके में संकरी गली में घनी आबादी क्षेत्र में स्थित है, जहां बिना वैध लाइसेंस और बिना सुरक्षा मानकों के भारी मात्रा में ज्वलनशील केमिकल तारपीन तेल का अवैध रूप से भंडारण किया जा रहा था. इसकी जानकारी मिलने पर आदर्श नगर थानाधिकारी छगन डांगी के नेतृत्व में टीम ने अलेक्जेंडर कॉलोनी स्थित एक मकान में छापेमारी की, जहां ड्रम और कैन में बड़ी मात्रा में तारपीन तेल भरा हुआ था. तारपीन तेल को छोटी-छोटी बोतलों में भरकर आगे सप्लाई किया जाता था. मौके से बड़ी संख्या में पैकिंग सामग्री भी जब्त की है.

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बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज : उन्होंने बताया कि आरोपी के कब्जे से 820 लीटर तारपीन का तेल और पैकिंग सामग्री जब्त की गई है. उसके खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि रिहायशी इलाके में ज्वलनशील पदार्थ तारपीन तेल का अवैध रूप से भंडारण किसी बड़े हादसे को न्यौता देने जैसा है. आमजन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ इस तरह आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने आमजन से इस तरह की अवैध और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देने की अपील की है.

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तारपीन तेल का अवैध कारखाना
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