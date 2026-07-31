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सिद्धार्थनगर में रिफ्लेक्टर टेप लगाने के नाम पर अवैध वसूली, एआरटीओ बोले- हाईवे पर जो भी हुआ वह अवैध

रिफ्लेक्टर टेप लगाने के नाम पर अवैध वसूली. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सिद्धार्थनगर : मोहाना-ककरहवा NH-28 मार्ग पर परिवहन विभाग के नाम पर वसूली करने का मामला सामने आया है. सड्डा चौराहा के पास कुछ लोगों द्वारा अपने को परिवहन विभाग का कर्मचारी बताकर वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है. मामले में उप संभागीय अधिकारी संजय कुमार सिंह ने इस तरह का आदेश होने से इनकार किया है. सड्डा चौराहे के पास शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कुछ लोगों ने खुद को आरटीओ विभाग का कर्मचारी बताकर वाहनों को रोकना शुरू कर दिया.

गाड़ियों पर जबरन रिफ्लेक्टर टेप चिपकाने और चेचिस पर पंजीकरण संख्या लिखने के नाम पर राहगीरों से अवैध वसूली की गई. महज कुछ ही घंटों के भीतर सैकड़ों वाहन चालकों से मोटी रकम वसूल ली. पैसा नहीं देने पर डराया-धमकाया. (Video Credit; ETV Bharat)