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सिद्धार्थनगर में रिफ्लेक्टर टेप लगाने के नाम पर अवैध वसूली, एआरटीओ बोले- हाईवे पर जो भी हुआ वह अवैध

गाड़ियों पर जबरन रिफ्लेक्टर टेप चिपकाने और चेचिस पर पंजीकरण संख्या लिखने के नाम पर राहगीरों से अवैध वसूली की गई.

रिफ्लेक्टर टेप लगाने के नाम पर अवैध वसूली.
रिफ्लेक्टर टेप लगाने के नाम पर अवैध वसूली. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 8:35 PM IST

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सिद्धार्थनगर : मोहाना-ककरहवा NH-28 मार्ग पर परिवहन विभाग के नाम पर वसूली करने का मामला सामने आया है. सड्डा चौराहा के पास कुछ लोगों द्वारा अपने को परिवहन विभाग का कर्मचारी बताकर वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है. मामले में उप संभागीय अधिकारी संजय कुमार सिंह ने इस तरह का आदेश होने से इनकार किया है.

सड्डा चौराहे के पास शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कुछ लोगों ने खुद को आरटीओ विभाग का कर्मचारी बताकर वाहनों को रोकना शुरू कर दिया.
गाड़ियों पर जबरन रिफ्लेक्टर टेप चिपकाने और चेचिस पर पंजीकरण संख्या लिखने के नाम पर राहगीरों से अवैध वसूली की गई. महज कुछ ही घंटों के भीतर सैकड़ों वाहन चालकों से मोटी रकम वसूल ली.

पैसा नहीं देने पर डराया-धमकाया. (Video Credit; ETV Bharat)

पुल के पास गाड़ियों को रोक कर फर्जी आरटीओ कर्मचारी लोगों को डराते-धमकाते रहे और आरटीओ नियमों का हवाला देकर वसूली करते रहे. जब आम चालकों ने विरोध करने की कोशिश की, तो उन्हें नियमों का डर दिखाया गया.

मामले की जानकारी परिवहन विभाग तक पहुंची, तो उप संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) संजय कुमार सिंह ने ऐसे किसी भी विभागीय निर्देश से इनकार किया. उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से ऐसा कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा है. हाईवे पर जो भी हुआ, वह पूरी तरह से फर्जी और अवैध' है.

इस घटना ने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. राष्ट्रीय राजमार्ग पर घंटों तक 'फर्जी आरटीओ' का यह खेल बेखौफ चलता रहा, लेकिन स्थानीय पुलिस व प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली.

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