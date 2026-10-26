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पलामू में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नाम पर अवैध वसूली, एसपी ने दिए कार्रवाई के आदेश

सतबरवा पीएस, पलामू ( Etv Bharat )

पलामूः जिले में नेशनल हाईवे पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नाम पर गाड़ियों से वसूली का मामला सामने आया है. एक संस्था के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पत्र का हवाला देते हुए रोड सेफ्टी के नाम पर 500-500 की वसूली की जा रही थी. ईटीवी भारत के पास वसूली से संबंधित मामला पहुंचा था. जिसके आधार पर पलामू एसपी कपिल चौधरी ने संज्ञान लेते हुए पूरे मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

एसपी ने थाना प्रभारी को तत्काल वसूली रोकने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है. एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि इस तरह की वसूली होने पर तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई करें और लिखित आवेदन मिलने पर मुकदमा दर्ज करें. नेशनल हाईवे या कहीं भी वसूली करते हुए पकड़े जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें.