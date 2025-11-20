ETV Bharat / state

रांची में विस्फोटक सप्लाई नेटवर्क का खुलासा, भारी मात्रा में जिलेटिन स्टिक और डेटोनेटर बरामद

रांची में एक घर से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है. पुलिस जांच में जुटी है.

घर से बरामद हुए विस्फोटक (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 20, 2025 at 12:56 PM IST

रांची: राजधानी रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र स्थित एक घर से अवैध विस्फोटक बरामद किया गया है. बताया जा रहा है कि यह विस्फोटक अवैध माइनिंग के लिए इकट्ठा किया गया था. मामले में पुलिस की जांच जारी है.

गुप्त सूचना पर कार्रवाई

बुधवार की रात रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध विस्फोटक सप्लाई करने वाले एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है. रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर ओरमांझी के पिस्का क्रशर मंडी के पास स्थित एक घर में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 5,000 जिलेटिन स्टिक और 300 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं. यह विस्फोटक अवैध रूप से पत्थर तोड़ने और स्टोन चिप्स तैयार करने के काम में उपयोग किया जाना था. फिलहाल इस नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है.

मौके से फरार हुआ युवक

छापेमारी के दौरान घर में मौजूद दो युवक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए. पुलिस दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. विस्फोटक बरामदगी जिस मकान से हुई, वह पिस्का गांव निवासी आनंद बेदिया का बताया जा रहा है. पुलिस अब मकान मालिक समेत इस अवैध कारोबार से जुड़े सभी लोगों की तलाश में जुट गई है.

जांच जारी

बता दें कि रांची का ओरमांझी इलाका अवैध माइनिंग का एक बड़ा क्षेत्र है. सरकारी कर्मचारी और माफिया के बीच साठ गांठ की वजह से अवैध माइनिंग का धंधा ओरमांझी में जमकर फल फूल रहा है. अवैध माइनिंग करने के लिए अवैध विस्फोटक की भी जरुरत होती है.

पुलिस को संदेह है कि बरामद किए गए विस्फोटक के ठिकाने पर न सिर्फ विस्फोटक रखा जाता था, बल्कि उसकी अवैध बिक्री भी होती थी और इसे ओरमांझी के अलावा अन्य इलाकों में भी भेजा जाता था. अब पुलिस यह जांच कर रही है कि इतना बड़ा विस्फोटक कहां से लाया गया और इस नेटवर्क में कौन–कौन लोग शामिल हैं.

