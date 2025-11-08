ETV Bharat / state

बोकारो में 60 लाख मूल्य की अवैध नकली शराब जब्त, अधिकारी कर रहे हैं जांच

बोकारोः बोकारो में लगभग 60 लाख रुपये की अवैध नकली शराब जब्त की गई. जरीडीह थाना क्षेत्र के बाराडीह स्थित एक बंद क्रशर में शराब से लदा एक ट्रक बरामद हुआ. इसमें 1,100 बोतल शराब थी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रुपए है. आरोपी अभी भी फरार हैं. आबकारी विभाग ने जांच शुरू कर दी है.

बोकारो आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि एक बंद पड़े क्रशर में खड़े ट्रक में अवैध नकली शराब भरी हुई है. ट्रक के आसपास कई खराब हालत वाली गाड़ियां भी खड़ी थीं. लोगों को शक न हो और उचित समय पर इसे खपाया जाए इसके लिए शराब माफिया जुगत में थे. इसी बीच गुप्त सूचना के आधार पर बोकारो उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी. उत्पाद विभाग के द्वारा छापेमारी कर नकली अंग्रेजी शराब से भरे ट्रक को जब्त कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है.

पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है