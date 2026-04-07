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रामनगर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, कार्रवाई के दौरान कांग्रेस नेता और ईओ में तीखी बहस

रामनगर में नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. नगर पालिका ने शहरभर में अतिक्रमण पर कार्रवाई की.

Ramnagar Illegal Encroachment
अतिक्रमण पर चला बुलडोजर (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 7, 2026 at 7:52 AM IST

2 Min Read
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रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में नगर पालिका प्रशासन ने एक बार फिर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा अभियान चलाया. बीते दिन पालिका टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से शहर के विभिन्न इलाकों में कई पक्के अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया. इस दौरान रामनगर के मोहल्ला खताड़ी क्षेत्र में कार्रवाई के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पुष्कर दुर्गापाल और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (ईओ) आलोक उनियाल के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली. इस दौरान शहर में इसको लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है. नगर पालिका अधिकारियों का कहना है कि उनकी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

पालिका टीम ने खताड़ी क्षेत्र में नालियों और सड़कों पर किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू की. इस दौरान नाले के ऊपर बनाए गए पक्के निर्माणों को जेसीबी से तोड़ा गया. वहीं एक चौराहे पर सड़क पर कब्जा कर लोहे का शटर और टीन शेड डालकर किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया.कार्रवाई के दौरान जब पालिका की टीम कुछ खोखों को हटाने पहुंची तो वहां विरोध शुरू हो गया. इसी दौरान कांग्रेस नेता पुष्कर दुर्गापाल और ईओ आलोक उनियाल के बीच बहस हो गई.

Ramnagar Illegal Encroachment
कार्रवाई के दौरान कांग्रेस नेता और ईओ में तीखी बहस (Photo-ETV Bharat)

विवाद बढ़ने पर टीम को फिलहाल उन खोखों को बिना हटाए ही वापस लौटना पड़ा. ईओ आलोक उनियाल ने बताया कि इस क्षेत्र में अतिक्रमण की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त हुई थी, जिसके बाद यह अभियान चलाया गया. उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी और एसडीएम रामनगर के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है और शहर में अवैध कब्जों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि अभियान के दौरान कई स्थानों से सामान जब्त किया गया है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी.

जिन खोखों को आज नहीं हटाया जा सका, उनके मालिकों द्वारा जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया गया है. फिलहाल उनकी चाबियां ले ली गई हैं और उन्हें तीन दिन का समय दिया गया है. निर्धारित समय सीमा के बाद इन पर भी कार्रवाई की जाएगी.नगर पालिका की इस कार्रवाई से जहां एक ओर अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं शहर में इसे लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है.

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