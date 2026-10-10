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महोबा में जिला पंचायत की जमीन पर चला बुलडोजर, व्यापारियों ने किया विरोध, दुकानदार बोला- यह मेरी निजी जमीन

खाली कराई गई सरकारी जमीन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

महोबा : जिला पंचायत की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है. शनिवार को पुराने प्राइवेट बस स्टैंड के पास हुई इस कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ. दुकानदार शरीफ अली ने अपनी दुकान के अलावा एक बंद पड़ी दुकान में भी सामान रख लिया था इसके अलावा वह दुकान के बाहर बड़ी जगह में अतिक्रमण कर लिया था. जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर अवैध कब्जा हटाया गया है. प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया है.

महोबा शहर के पुराने प्राइवेट बस स्टैंड के पास जिला पंचायत की जमीनों पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर का शिकंजा कसा है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी सुजीत कुमार मिश्रा ने यह कार्रवाई की है. इस दौरान मौके पर मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार और भारी पुलिस बल मौजूद रहा.