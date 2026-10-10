महोबा में जिला पंचायत की जमीन पर चला बुलडोजर, व्यापारियों ने किया विरोध, दुकानदार बोला- यह मेरी निजी जमीन
अपर मुख्य अधिकारी ने कहा, महोबा में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 9:57 PM IST
महोबा : जिला पंचायत की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है. शनिवार को पुराने प्राइवेट बस स्टैंड के पास हुई इस कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ. दुकानदार शरीफ अली ने अपनी दुकान के अलावा एक बंद पड़ी दुकान में भी सामान रख लिया था इसके अलावा वह दुकान के बाहर बड़ी जगह में अतिक्रमण कर लिया था. जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर अवैध कब्जा हटाया गया है. प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया है.
महोबा शहर के पुराने प्राइवेट बस स्टैंड के पास जिला पंचायत की जमीनों पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर का शिकंजा कसा है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी सुजीत कुमार मिश्रा ने यह कार्रवाई की है. इस दौरान मौके पर मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार और भारी पुलिस बल मौजूद रहा.
कार्रवाई के दौरान तीखा विरोध भी देखने को मिला. दुकानदार शरीफ अली ने आरोप लगाया कि जिस जमीन पर बुलडोजर चलाया गया वह उसकी अपनी निजी जमीन है और वह जिला पंचायत के साथ उसका मुकदमा चल रहा था जिसे वह जीत चुका है. दूसरी ओर जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यह पूरी कार्रवाई पूरी तरह वैध है.
अपर मुख्य अधिकारी सुजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि सरकारी जमीनों से कब्जा हटाने के लिए जिला प्रशासन को तीन बार पत्र लिखा गया था, जिसके बाद एसडीएम सदर द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया. महोबा में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा.
उन्होंने कहा, आने वाले दिनों में माधव खरे द्वारा किए गए कब्जे के अलावा चरखारी तहसील और अन्य चिन्हित जगहों पर भी जिला पंचायत की जमीनों को खाली कराने के लिए बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. शासन की मंशा के अनुरूप सरकारी संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराने का यह अभियान आगे भी सख्ती से चलाया जाएगा.
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