ETV Bharat / state

पंडरिया में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा, अतिक्रमण मुक्त करने की मांग, कलेक्ट्रेट पहुंचे वार्डवासी

समाजिक भवन और शासकीय भूमि में अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में वार्डवासी कवर्धा कलेक्ट्रेट पहुंचे.

Illegal Encroachment removal demand
पंडरिया में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा, अतिक्रमण मुक्त करने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 15, 2026 at 7:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: जिले के पंडरिया नगरपालिका क्षेत्र के बैराजपारा वार्ड में सामाजिक भवन के लिए आरक्षित शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा का मामला सामने आया है. कब्जा हटाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में वार्डवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और जल्द कार्रवाई की मांग की.

गौठान की भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप: वार्डवासियों ने बताया कि बैराजपारा में एक शासकीय भूमि गौठान के नाम पर दर्ज है. वर्तमान समय में मवेशियों की संख्या कम होने के कारण इस भूमि का उपयोग गौठान के रूप में नहीं हो रहा है. इसी का फायदा उठाकर गांव के कुछ लोगों ने भूमि के अलग-अलग हिस्सों में अवैध कब्जा कर लिया.

समाजिक भवन और शासकीय भूमि में अवैध कब्जा हटाने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

8 लोगों ने छोड़ा कब्जा, दो अब भी अड़े: शिकायतकर्ताओं के अनुसार कुल दस लोगों ने इस भूमि पर कब्जा किया था. प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की समझाइश के बाद आठ लोगों ने कब्जा खाली कर दिया, लेकिन दो लोग अब भी भूमि खाली करने को तैयार नहीं हैं.

सामाजिक भवन नहीं होने से होती है परेशानी: वार्डवासियों का कहना है कि बैराजपारा क्षेत्र में सतनामी समाज की आबादी अधिक है, लेकिन समाज के लिए कोई सामाजिक भवन नहीं है. शादी-विवाह, बैठकें और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

राजनीतिक संरक्षण का आरोप: वार्डवासियों ने आरोप लगाया कि बचे हुए दो कब्जाधारी राजनीतिक संरक्षण का हवाला देकर भूमि खाली नहीं कर रहे हैं. इससे सामाजिक भवन निर्माण का कार्य रुका हुआ है. ज्ञापन के माध्यम से वार्डवासियों ने कलेक्टर से मांग की कि शासकीय भूमि को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और वहां सामाजिक भवन निर्माण की अनुमति दी जाए.

कलेक्टर कार्यालय में मौजूद अधिकारियों ने ज्ञापन प्राप्त कर लिया है और मामले की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.

केशकाल में अतिक्रमण पर एक्शन, NH-30 पर हुए कब्जे पर चला बुलडोजर
पंडरिया विधानसभा में 16.09 करोड़ के सड़क निर्माण कार्यों का भूमिपूजन, कई गांवों को मिलेगी सुविधा
पंडरिया विधानसभा में करीब 20 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन, उप मुख्यमंत्री साव ने किए कई ऐलान

TAGGED:

PANDARIYA MUNICIPALITY
SOCIAL BUILDING DEMAND
शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा
अतिक्रमण मुक्त
ILLEGAL ENCROACHMENT REMOVAL DEMAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.