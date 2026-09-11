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बहराइच में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा; गरजा प्रशासन का बुलडोजर, तीन मकान-एक दुकान ध्वस्त

बहराइच में गरजा बुलडोजर ( Photo Credit; ETV Bharat )