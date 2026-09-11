बहराइच में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा; गरजा प्रशासन का बुलडोजर, तीन मकान-एक दुकान ध्वस्त
उच्च न्यायालय के आदेश पर राजस्व और पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 2:39 PM IST
बहराइच: जिले के पयागपुर तहसील अंतर्गत हुजूरपुर थाना क्षेत्र के धनपारा गांव में प्रशासन का कड़ा रुख देखने को मिला. नहर विभाग की बेशकीमती भूमि पर वर्षों से अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा ध्वस्तीकरण अभियान चलाया. भारी पुलिस बल और राजस्व टीम की मौजूदगी में बुलडोजर ने तीन अवैध मकानों और एक दुकान को जमींदोज कर दिया. इस सख्त कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है. अफसरों ने पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की.
तहसीलदार अंबिका प्रसाद चौधरी ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के सख्त निर्देशों के अनुपालन में की गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस भूमि पर निर्माण किया गया था, वह राजस्व अभिलेखों में नहर विभाग के नाम दर्ज है. कुछ स्थानीय लोगों ने इस सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमा रखा था और बार-बार चेतावनी के बाद भी निर्माण हटाने को तैयार नहीं थे.
राजस्व अधिकारियों के मुताबिक, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नियमानुसार पहले ही बेदखली के औपचारिक आदेश पारित किए जा चुके थे. प्रशासन ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए संबंधित व्यक्तियों को स्वेच्छा से अपना अवैध निर्माण और सामान हटाने के लिए पर्याप्त समय व अवसर दिया था. इसके बावजूद जब तय समयसीमा के भीतर भूमि को खाली नहीं किया गया, तो प्रशासन द्वारा बुलडोजर कार्रवाई का रास्ता चुनना पड़ा.
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पुख्ता इंतजाम किए गए थे. इस दौरान बड़ी संख्या पुलिस के साथ राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही. तहसीलदार अंबिका चौधरी ने कहा कि सरकारी संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सार्वजनिक और सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए यह अभियान आगे भी बिना किसी रियायत के जारी रहेगा.
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