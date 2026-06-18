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हसदेव नदी के किनारे लोगों ने बना लिए मकान, बांगो बांध का जलस्तर औसत से अधिक, गेट खुले तो होगी बाढ़ की समस्या

नदी किनारे अवैध निर्माण ने बढ़ाई प्रशासन की सिरदर्दी, कोरबा के हसदेव बांगो बांध में भारी बारिश से बाढ़ की आशंका

ILLEGAL ENCROACHMENT NEAR RIVER
हसदेव नदी के किनारे लोगों ने बना लिए मकान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 18, 2026 at 2:58 PM IST

3 Min Read
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कोरबा: छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा 'हसदेव बांगो बांध' कोरबा के मचाडोली में स्थापित है. ये बांध इस साल समय से पहले ही भरने लगा है. वर्तमान में बांध में 56 फीसदी पानी जमा हो चुका है, जो हर साल इस सीजन में होने वाले जलस्तर से काफी ज्यादा है. ऐसे में अगर आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होती है, तो बांध के गेट कभी भी खोलने पड़ सकते हैं. गेट खुलने की स्थिति में हसदेव नदी के किनारे बसे निचले गांवों और बस्तियों में बाढ़ का बड़ा खतरा मंडरा रहा है.

प्रशासन ने कई इलाकों में अलर्ट तो जारी कर दिया है, लेकिन नदी के ठीक किनारे बने अवैध और अस्थायी मकानों ने चिंता और बढ़ा दी है. लोगों ने अस्थाई मकान और कई तरह का ढांचा यहां तैयार कर लिया गया है. इसके विरुद्ध प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है. यदि पानी भरा तो सबसे अधिक समस्या प्रशासन के समक्ष खड़ी होती है. बचाव कार्य और मुआवजा की मांग होती है. लेकिन समय रहते कोई प्रयास नहीं किए जाते.

नदी किनारे अवैध निर्माण ने बढ़ाई परेशानी, गेट खुले तो होगी बाढ़ की समस्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शहर से लगे सीताममणी के निचले इलाकों में मकान

शहर से लगे सीतामणी क्षेत्र में लोगों ने बेजा कब्जा कर मकान का निर्माण किया है. ईंट सीमेंट और एस्बेस्टस सीट के छोटे मकान से लेकर ठेलानुमा ढांचा यहां मौजूद हैं. मकान ऐसे ही स्थान पर बनाए गए हैं, जो हसदेव नदी के एकदम किनारे मौजूद हैं. बांध से पानी छोड़े जाने पर इन इलाकों में पानी भर जाता है. लगभग हर साल यहां पानी भरता है. बावजूद इसके लोग यहां मकान का निर्माण करने से नहीं चूकते. इस वर्ष भी यही स्थिति बनी हुई है. समय रहते इस अतिक्रमण को नहीं हटाया जाता. पानी भरने के बाद जब समस्या उत्पन्न हो जाती है. तब प्रशासन के समक्ष बचाव कार्य और मुआवजा प्रकरण तैयार करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं बचता.

Illegal Encroachment near River
हसदेव नदी के किनारे लोगों ने बना लिए मकान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इन क्षेत्रों में पड़ता है प्रभाव

हसदेव बैराज दर्री से पानी छोड़ने की स्थिति में कोरबा के चारपारा, खैरभवना, बरमपर, भलपहरी, जोगीपाली, कोहड़िया, राताखार, गेवराघाट, सीतामणी, ईमलीडूग्गू, कुदुरमाल, बरीडीह, कटबितला, मोहरा, झींका, ठिठोली, चिचौली को बाढ़ संभावित गांव बताया गया है. जबकि जांजगीर-चांपा जिले के चांपा और देवरी भी संभावित गांवों में शामिल हैं.

Illegal Encroachment near River
नदी किनारे अवैध निर्माण ने बढ़ाई प्रशासन की सिरदर्दी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फिलहाल बांगो बांध में इतना पानी

मिनीमाता बांगो बांध की क्षमता 358.10 मीटर है. वर्तमान में यह 56% है. जल स्तर जब 358 मीटर के नीचे जाता है, यानी बांध में कुल जलभराव 85 से 90 फीसदी के बीच रहता है. तब गेट बंद किया जाता है. बांध में जलस्तर को कुल जल धारण क्षमता के 85 से 90 फीसदी के मध्य मेनटेन करके रखा जाता है.

जल क्षमता इससे अधिक होने पर गेट खोलकर पानी नदी में प्रवाहित किया जाता है. खरीफ सीजन में बांगो बांध के जरिए 2 लाख 47 हजार हेक्टेयर खेतों की सिंचाई होती है. फिलहाल बांध में इतना पानी है कि इस सिंचाई की जरूरत को पूरा किया जा सके.

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बांगो बांध का जलस्तर औसत से अधिक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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