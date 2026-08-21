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गोचर भूमि पर हिस्ट्रीशीटर का कथित अवैध कब्जा ध्वस्त, चारदीवारी समेत पक्का निर्माण हटाया

अतिक्रमण हटाता बुलडोजर ( Source - Sikar Police )

सीकर: थाना सदर फतेहपुर क्षेत्र के ग्राम ढाणी बैजनाथ में शुक्रवार को पुलिस एवं प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्रीशीटर द्वारा गोचर भूमि पर किए गए कथित अवैध अतिक्रमण को हटाया. कार्रवाई के दौरान गोचर भूमि पर बनाई गई चारदीवारी और अंदर किए गए पक्के निर्माण को ध्वस्त किया गया. हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ दर्ज हैं 10 मामले: सदर थानाधिकारी पुष्पेंद्र झाझडिया के अनुसार संजय मील थाना सदर फतेहपुर का हिस्ट्रीशीटर है. उसके खिलाफ थाना सदर फतेहपुर में आर्म्स एक्ट, डकैती, मारपीट और अवैध शराब तस्करी सहित कुल 10 प्रकरण दर्ज हैं. संजय मील ने गांव की गोचर भूमि पर करीब तीन बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा था. उक्त भूमि पर चारदीवारी करने के साथ ही अंदर पक्के मकान एवं अन्य निर्माण किए गए थे. पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई. पढ़ें: नागौर में नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार: खींवसर में हिस्ट्रीशीटर का अवैध मकान ध्वस्त