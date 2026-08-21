गोचर भूमि पर हिस्ट्रीशीटर का कथित अवैध कब्जा ध्वस्त, चारदीवारी समेत पक्का निर्माण हटाया
हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ थाना सदर फतेहपुर में आर्म्स एक्ट, डकैती, मारपीट और अवैध शराब तस्करी सहित कुल 10 प्रकरण दर्ज हैं.
Published : August 21, 2026 at 1:30 PM IST
सीकर: थाना सदर फतेहपुर क्षेत्र के ग्राम ढाणी बैजनाथ में शुक्रवार को पुलिस एवं प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्रीशीटर द्वारा गोचर भूमि पर किए गए कथित अवैध अतिक्रमण को हटाया. कार्रवाई के दौरान गोचर भूमि पर बनाई गई चारदीवारी और अंदर किए गए पक्के निर्माण को ध्वस्त किया गया.
हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ दर्ज हैं 10 मामले: सदर थानाधिकारी पुष्पेंद्र झाझडिया के अनुसार संजय मील थाना सदर फतेहपुर का हिस्ट्रीशीटर है. उसके खिलाफ थाना सदर फतेहपुर में आर्म्स एक्ट, डकैती, मारपीट और अवैध शराब तस्करी सहित कुल 10 प्रकरण दर्ज हैं. संजय मील ने गांव की गोचर भूमि पर करीब तीन बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा था. उक्त भूमि पर चारदीवारी करने के साथ ही अंदर पक्के मकान एवं अन्य निर्माण किए गए थे. पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई.
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कार्रवाई के दौरान वृताधिकारी फतेहपुर एवं थानाधिकारी थाना सदर फतेहपुर पुलिस टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे. प्रशासन की टीम ने बुलडोजर की मदद से कथित अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की. चारदीवारी को तोड़ने के साथ ही अंदर बनाए गए पक्के निर्माण को भी ध्वस्त किया गया. कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात रहा, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो. कार्रवाई पूरी होने के बाद गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाने की प्रक्रिया पूरी की गई.
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लाखों रुपए की जमीन पर था कब्जा: जानकारी के अनुसार, जिस गोचर भूमि पर कथित रूप से अतिक्रमण किया गया था, उस क्षेत्र में जमीन की कीमत करीब 30 से 35 लाख रुपए प्रति बीघा बताई जा रही है. इस हिसाब से करीब तीन बीघा भूमि की अनुमानित कीमत 90 लाख रुपए से लेकर 1.05 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है. हालांकि भूमि के वास्तविक बाजार मूल्य का निर्धारण संबंधित राजस्व रिकॉर्ड एवं सरकारी मूल्यांकन के आधार पर ही किया जा सकता है.