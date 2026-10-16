नशे के अवैध कारोबार पर कार्रवाई, करीब 3 टन गांजे की खेती पकड़ी, 4 गिरफ्तार
पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अवैध खेती से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.
Published : October 16, 2026 at 4:47 PM IST
सिरोही : जिले में अवैध मादक पदार्थों की खेती और तस्करी की रोकथाम को लेकर सिरोही पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अजेय सिंह राठौड़ के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत रोहिड़ा थाना क्षेत्र के वालोरिया गांव की पगारा फली में गांजे की अवैध खेती का पर्दाफाश किया गया. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2,950.84 किलोग्राम वजन के गांजे के हरे पौधे जब्त कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत पांच प्रकरण दर्ज किए गए हैं.
एसपी डॉ. अजेय सिंह ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर खेतों में कार्रवाई की गई. आरोप है कि मक्का और सौंफ की फसल की आड़ में अलग-अलग खेतों में गांजे की खेती की जा रही थी. खेत अलग-अलग खातेदारों से संबंधित होने के कारण पुलिस की विभिन्न टीमों ने समन्वय के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया. मामले में होसियाराम, जेपुराम, लसमाराम और अनिल कुमार को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही कुल 2,950.84 किलोग्राम वजन के गांजे के हरे पौधे जब्त किए गए.
इसे भी पढ़ें. चित्तौड़गढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 करोड़ का 18 क्विंटल गांजा पकड़ा, 7 तस्कर गिरफ्तार
नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान जारी : पुलिस अधीक्षक डॉ. अजेय सिंह राठौड़ के नेतृत्व में जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई को प्राथमिकता दी जा रही है. अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार और पिण्डवाड़ा वृत्ताधिकारी राहुल मीणा के सुपरविजन में रोहिड़ा, पिण्डवाड़ा, स्वरूपगंज और आबूरोड सदर थाना पुलिस की टीमों ने कार्रवाई की. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अवैध खेती से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.