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नशे के अवैध कारोबार पर कार्रवाई, करीब 3 टन गांजे की खेती पकड़ी, 4 गिरफ्तार

पुलिस ने किए गांजे के हरे पौधे जब्त ( ETV Bharat )

सिरोही : जिले में अवैध मादक पदार्थों की खेती और तस्करी की रोकथाम को लेकर सिरोही पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अजेय सिंह राठौड़ के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत रोहिड़ा थाना क्षेत्र के वालोरिया गांव की पगारा फली में गांजे की अवैध खेती का पर्दाफाश किया गया. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2,950.84 किलोग्राम वजन के गांजे के हरे पौधे जब्त कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत पांच प्रकरण दर्ज किए गए हैं.

एसपी डॉ. अजेय सिंह ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर खेतों में कार्रवाई की गई. आरोप है कि मक्का और सौंफ की फसल की आड़ में अलग-अलग खेतों में गांजे की खेती की जा रही थी. खेत अलग-अलग खातेदारों से संबंधित होने के कारण पुलिस की विभिन्न टीमों ने समन्वय के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया. मामले में होसियाराम, जेपुराम, लसमाराम और अनिल कुमार को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही कुल 2,950.84 किलोग्राम वजन के गांजे के हरे पौधे जब्त किए गए.