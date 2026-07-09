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कोटपूतली में जौ के कट्टों की आड़ में तस्करी, 3 करोड़ रुपए का अवैध डोडा बरामद, सीकर से भी मादक पदार्थ जब्त

कोटपूतली में पुलिस ने ट्रेलर से करोड़ों का अवैध डोडा बरामद किया है. सीकर में 11 किलो से ज्यादा का मादक पदार्थ जब्त किया है.

181 कट्टे अवैध डोडे के बरामद
181 कट्टे अवैध डोडे के बरामद (ETV Bharat Kotputli Behror)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 9, 2026 at 4:19 PM IST

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विराटनगर (कोटपूतली) : जिला कोटपूतली बहरोड में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले ड्रग माफिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. एसपी सतवीर सिंह ने बताया कि प्रागपुरा थाना पुलिस और साइबर सेल ने सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के पावटा उपखंड में लाडा का बास पर खड़े एक ट्रेलर पर जौ के कट्टों की आड़ में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 3 करोड़ रुपए के 3.6 टन वजनी 181 कट्टे में भरा हुआ अवैध डोडा बरामद किया है.

पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने कहा कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है. युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले ड्रग माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. इस कार्रवाई से जुड़े पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ परिवहन करते हुए एक ट्रेलर को भी बरामद किया है. अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में पुलिस ने निर्मल सिंह (47) थाना सिटी अभोर फाजिल्का पंजाब और सुखदेव सिंह (26) पुलिस थाना सिटी फाजिल्का पंजाब को गिरफ्तार किया है. पुलिस अभियुक्तों से तस्करी के नेटवर्क और इससे जुड़े लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है.

कोटपूतली-बहरोड पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह (ETV Bharat Kotputli Behror)

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सीकर में चलती बस में नशे का खेल बेनकाब : जिले की लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. लक्ष्मणगढ़ थाना अधिकारी राजकुमार यादव ने बताया कि हनुमानगढ़ डिपो की बस को रुकवाकर संदिग्ध यात्रियों की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान एक पुरुष और महिला के पास से 1 किलो 450 ग्राम अफीम और 9 किलो 670 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ.

आरोपी सज्जन कुमार और विमल बाई गिरफ्तार
आरोपी सज्जन कुमार और विमल बाई गिरफ्तार (ETV Bharat Sikar)

पुलिस ने मौके से झालावाड़ जिले के निवासी सज्जन कुमार और विमल बाई को गिरफ्तार कर लिया. बरामद मादक पदार्थों को जब्त कर दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि मादक पदार्थ कहां से लाया गया था और इसकी सप्लाई किस स्थान पर की जानी थी? प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाल रही है. उन्होंने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है.

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ILLEGAL DODA WORTH CRORES SEIZED
DODA SEIZED IN KOTPUTLI
NARCOTICS SEIZED IN SIKAR
कोटपूतली में 3 करोड़ का डोडा जब्त
सीकर से मादक पदार्थ जब्त

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