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कोटपूतली में जौ के कट्टों की आड़ में तस्करी, 3 करोड़ रुपए का अवैध डोडा बरामद, सीकर से भी मादक पदार्थ जब्त

181 कट्टे अवैध डोडे के बरामद ( ETV Bharat Kotputli Behror )

विराटनगर (कोटपूतली) : जिला कोटपूतली बहरोड में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले ड्रग माफिया के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. एसपी सतवीर सिंह ने बताया कि प्रागपुरा थाना पुलिस और साइबर सेल ने सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के पावटा उपखंड में लाडा का बास पर खड़े एक ट्रेलर पर जौ के कट्टों की आड़ में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 3 करोड़ रुपए के 3.6 टन वजनी 181 कट्टे में भरा हुआ अवैध डोडा बरामद किया है. पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने कहा कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है. युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले ड्रग माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. इस कार्रवाई से जुड़े पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ परिवहन करते हुए एक ट्रेलर को भी बरामद किया है. अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में पुलिस ने निर्मल सिंह (47) थाना सिटी अभोर फाजिल्का पंजाब और सुखदेव सिंह (26) पुलिस थाना सिटी फाजिल्का पंजाब को गिरफ्तार किया है. पुलिस अभियुक्तों से तस्करी के नेटवर्क और इससे जुड़े लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है. कोटपूतली-बहरोड पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह (ETV Bharat Kotputli Behror)