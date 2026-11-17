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रामपुर: जंगल में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा, उत्तराखंड से जुड़ा कनेक्शन

गिरफ्तार आरोपी ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर: जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मिलक खानम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने पीपली वन के जंगल में छोटी मजार से आगे चल रही एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनके तीन साथी फरार हो गए हैं. पुलिस ने वहां से सात बंदूकें, दो अधबने तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं.

अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि रामपुर पुलिस लगातार अवैध हथियारों की सप्लाई और उनका इस्तेमाल करने वाले अपराधियों पर शिकंजा कस रही है. पिछले दिनों सिविल लाइंस और अजीमनगर क्षेत्र में अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों का खुलासा किया था. उसके बाद पुलिस इस बात की तह तक जाने में जुटी थी कि आखिर अपराधियों तक अवैध तमंचे और बंदूकें कहां से पहुंच रही हैं.

इसी कड़ी में थाना मिलक खानम पुलिस मंगलवार को गश्त और चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि पीपली वन के जंगल में छोटी मजार से आगे अवैध तमंचा फैक्ट्री संचालित की जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी की. वहां पांच लोग अवैध हथियार बनाते हुए मिले. पुलिस ने घेराबंदी कर दो आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीन आरोपी जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए. गिरफ्तार आरोपी (Photo Credit; ETV Bharat) उत्तराखंड के हैं आरोपी पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उत्तराखंड के उधमसिंहनगर जिले के थाना गदरपुर क्षेत्र के ग्राम कलकत्ता निवासी धर्मेंद्र और किला खेड़ा क्षेत्र के गुलाब सिंह का मझरा निवासी टीटू सिंह के रूप में हुई है. क्या-क्या हुआ बरामद?