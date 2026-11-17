रामपुर: जंगल में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा, उत्तराखंड से जुड़ा कनेक्शन
रामपुर के जंगल से दो आरोपी गिरफ्तार, तीन फरार, भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 5:53 PM IST
रामपुर: जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मिलक खानम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने पीपली वन के जंगल में छोटी मजार से आगे चल रही एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनके तीन साथी फरार हो गए हैं. पुलिस ने वहां से सात बंदूकें, दो अधबने तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं.
पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि रामपुर पुलिस लगातार अवैध हथियारों की सप्लाई और उनका इस्तेमाल करने वाले अपराधियों पर शिकंजा कस रही है. पिछले दिनों सिविल लाइंस और अजीमनगर क्षेत्र में अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों का खुलासा किया था. उसके बाद पुलिस इस बात की तह तक जाने में जुटी थी कि आखिर अपराधियों तक अवैध तमंचे और बंदूकें कहां से पहुंच रही हैं.
इसी कड़ी में थाना मिलक खानम पुलिस मंगलवार को गश्त और चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि पीपली वन के जंगल में छोटी मजार से आगे अवैध तमंचा फैक्ट्री संचालित की जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी की. वहां पांच लोग अवैध हथियार बनाते हुए मिले. पुलिस ने घेराबंदी कर दो आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीन आरोपी जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए.
उत्तराखंड के हैं आरोपी
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उत्तराखंड के उधमसिंहनगर जिले के थाना गदरपुर क्षेत्र के ग्राम कलकत्ता निवासी धर्मेंद्र और किला खेड़ा क्षेत्र के गुलाब सिंह का मझरा निवासी टीटू सिंह के रूप में हुई है.
क्या-क्या हुआ बरामद?
पुलिस ने मौके से तीन 12 बोर के तमंचे, एक 12 बोर की देशी बंदूक, दो 315 बोर के तमंचे, दो अधबने 315 बोर के तमंचे बरामद किए हैं. इसके अलावा 12 बोर, 315 बोर और 32 बोर के कुल 42 खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस और एक मिस कारतूस सहित हथियार बनाने के तमाम उपकरण भी बरामद हुआ है.
ये आरोपी हैं फरार
गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में फरार साथियों के नाम दर्शन सिंह, गुरमीत और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति बताया है. पुलिस के मुताबिक, तैयार किए जा रहे हथियारों की गुणवत्ता जांचने के लिए खरीदारों से जिंदा कारतूस मंगवाए जाते थे, फिर हथियार चलाकर उनका परीक्षण भी किया जाता था.
आरोपियों का आपराधिक इतिहास
पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया गिरफ्तार दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास है. इनके खिलाफ अलग-अलग थानों में चोरी, वन अधिनियम और अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने इस मामले में भी केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. साथ ही, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दी जा रही है. पुलिस अधीक्षक ने इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम को 25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है.
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