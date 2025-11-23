ETV Bharat / state

बिहार में दो ट्रकों से 1.50 करोड़ का अवैध कफ सिरप बरामद, यूपी के दो चालक गिरफ्तार

भोजपुर में मद्यनिषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. 1.50 करोड़ का अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप जब्त किया है. दो ट्रक चालक गिरफ्तार. पढ़ें-

Bhojpur Illegal cough syrup
प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 23, 2025 at 7:59 AM IST

भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले में मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग ने देहरादून से पटना की ओर जा रहे दो ट्रकों से लगभग डेढ़ करोड़ रुपये का अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप जब्त किया है. जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया के निर्देश पर चल रहे विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान यह कार्रवाई की गई. ट्रकों से कुल 9590 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुआ है.

गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी: मद्यनिषेध के सहायक आयुक्त रजनीश कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप देहरादून से बिहार के पटना ले जाया जा रहा है. सूचना के आधार पर सहायक आयुक्त के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल गठित किया गया. दल ने वाहन जांच के दौरान दो डीसीएम ट्रकों को रोका और तलाशी ली.

प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद (ETV Bharat)

दो चालक गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजे: कार्रवाई के दौरान दोनों ट्रकों के चालकों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार चालक उत्तर प्रदेश के मथुरा निवासी योगेश कुमार और फैजाबाद निवासी मोहम्मद इरशाद हैं. दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. दोनों ट्रक भी जब्त कर लिए गए हैं.

अवैध कफ सिरप की कीमत करीब 1.50 करोड़: जब्त किए गए कोडीन युक्त कफ सिरप की कुल मात्रा 9590 लीटर है. बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये आंकी गई है. यह सिरप नशे के रूप में दुरुपयोग किया जाता है, जिसे बिहार में पूरी तरह प्रतिबंधित घोषित किया गया है.

अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज: सहायक आयुक्त रजनीश कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में अवैध शराब और प्रतिबंधित पदार्थों के परिवहन, भंडारण व बिक्री के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. यह कार्रवाई उसी कड़ी का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा.

"देहरादून से पटना की ओर जा रहे दो ट्रकों से 9590 लीटर प्रतिबंधित सिरप जब्त किया गया है. दोनों चालकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है."-रजनीश कुमार,सहायक आयुक्त, मद्यनिषेध, भोजपुर

आमजन से सहयोग की अपील: विभाग ने लोगों से अवैध शराब के कारोबार की सूचना देने की अपील की है. भोजपुर जिले में अवैध शराब के परिवहन, भंडारण, बिक्री या सेवन की कोई भी सूचना मोबाइल नंबर 9473400703 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए दी जा सकती है. सूचना देने वाले का नाम और नंबर पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा.

